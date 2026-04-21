بقوة 717 حصانا .. مواصفات إستون مارتن DBX موديل 2026

صبري طلبه

تواصل استون مارتن تعزيز تواجدها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عبر طراز DBX موديل 2026، الذي يأتي بقدرات فنية عالية الأداء، مع هيكل رياضي يضم حزمة من التقنيات.

أبعاد استون مارتن DBX 

تعتمد استون مارتن DBX على هيكل كبير نسبيًا حيث يبلغ طولها 5,039 مم، وعرضها 2,154 مم، وارتفاعها 1,680 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,060 مم، ويصل وزن السيارة إلى 2,245 كجم، مع سعة تخزين خلفية تبلغ 638 لترًا، وتأتي السيارة مزودة بسقف بانورامي وعجلات قياس 23 بوصة، إلى جانب مرايا كهربائية.

محرك استون مارتن DBX 

زودت السيارة استون مارتن DBX بمحرك بنزين ثماني الأسطوانات بسعة 4.0 لتر مزود بشاحنين توربينيين، ما يتيح لها إنتاج قوة تتراوح بين 707 و717 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 900 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات.

تسارع وأداء استون مارتن DBX

تؤكد DBX مكانتها ضمن السيارات عالية الأداء من خلال أرقام التسارع والسرعة، حيث تستطيع الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 310 كم/س. هذه الأرقام تضعها ضمن نطاق السيارات الرياضية.

تجهيزات استون مارتن DBX

زودت السيارة استون مارتن DBXبحزمة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية يصل عددها إلى 10 وسائد، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

كما تتوفر أنظمة أساسية مثل المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، إضافة إلى تقنيات مساعدة مثل دعم صعود المرتفعات. 

وتشمل الأنظمة المتقدمة مراقبة المسار مع التحذير من الخروج عنه، ومراقبة النقاط العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، إلى جانب مثبت سرعة متكيف ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

وتعتمد المقصورة على مجموعة من التجهيزات التي تركز على الراحة والتكنولوجيا، حيث تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto.

كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، مع نظام صوتي مكون من 14 سماعة من Aston Martin Premium.

وتشمل التجهيزات الأخرى مقاعد كهربائية، ومقود متعدد الوظائف، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق.

أستون مارتن استون مارتن DBX مواصفات استون مارتن DBX سيارة استون مارتن DBX مواصفات السيارة استون مارتن DBX السيارة استون مارتن DBX

