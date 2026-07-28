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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن وفرنسا تبحثان توسيع التعاون العسكري وتبادل الخبرات الدفاعية

الأردن وفرنسا تبحثان توسيع التعاون العسكري وتبادل الخبرات الدفاعية
الأردن وفرنسا تبحثان توسيع التعاون العسكري وتبادل الخبرات الدفاعية
أ ش أ

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مع الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية أليس روفو، سبل تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة الأردنية والفرنسية، وتطوير الشراكة العسكرية بين البلدين.

واستقبل الحنيطي الوزيرة الفرنسية والوفد المرافق لها في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق بين الجانبين.

وأكدت أليس روفو تقدير بلادها للعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية، مشيدة بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ الأمن والاستقرار، ومستوى التعاون القائم بين القوات المسلحة في البلدين.

وشددت الوزيرة الفرنسية على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التعاون بين الأردن وفرنسا.

وحضر اللقاء السفير الفرنسي لدى المملكة، والملحق الدفاعي الفرنسي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية أليس روفو تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة الأردنية والفرنسية تطوير الشراكة العسكرية

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