زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة كويزون الفلبينية

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل ، أن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "كويزون"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وأفاد المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - بأن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 93 كيلومترا شمال شرقي بلدة "جوماليج"، مشيرا إلى أن من المحتمل وقوع عدد من الهزات الارتدادية في أعقاب الزلزال.

وتعد الفلبين من أكثر الدول عرضة للنشاط الزلزالي، إذ تقع ضمن ما يعرف بـحزام النار في المحيط الهادئ، حيث تكثر الزلازل والبراكين بشكل شبه يومي.