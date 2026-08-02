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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق الحليلة بالأقصر

مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق الحليلة شرق إسنا
مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق الحليلة شرق إسنا
شمس يونس

لقي شاب مصرعه في الساعات الأولى من صباح  الأحد إثر حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الحليلة شرق مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية في نحو الساعة الثالثة فجرا وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين وفاة الشاب “مصطفى عتيطو عبداللطيف ضوي” من أبناء قرية الحلة شرق إسنا متأثرا بالإصابات التي تعرض لها جراء الحادث.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا حيث تم إيداعه بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لحين استكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن وتسليمه إلى ذويه ليوارى الثرى.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وظروف وقوعه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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