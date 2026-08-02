هل يجب على المرأة الهجرة من بلد لا تستطيع فيه إقامة شعائر دينها؟.. أمينة الإفتاء تجيب

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إقامة المرأة في بلد لا تستطيع فيه الحفاظ على شعائر دينها، مؤكدة أن الأصل في هذه الحالة هو وجوب الانتقال إلى مكان تستطيع فيه صيانة دينها وأداء عباداتها بأمان.

حكم إقامة المرأة في بلد لا تستطيع فيه الحفاظ على شعائر دينها

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن حفظ الدين مقدم، وأن المرأة إذا كانت تعيش في بيئة لا تأمن فيها على نفسها أو على دينها، فلا ينبغي لها الاستمرار فيها.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن الحفاظ على الدين يشبه في أهميته الحفاظ على النفس، فإذا شعرت المرأة بأنها غير قادرة على حماية نفسها أو تربية أبنائها في بيئة آمنة دينيًا، فإن الأولى بها أن تبحث عن مكان آخر يحقق لها هذا الأمان.

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في حال عدم وجود بديل، وكانت ظروف الحياة والعمل والأسرة تفرض عليها البقاء في هذا البلد، فإن الضرورة تُقدَّر بقدرها، ويجوز لها الاستمرار مع اتخاذ كل الوسائل الممكنة لحفظ دينها.

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن المرأة تستطيع في هذه الحالة المحافظة على عباداتها كالصلاة والصيام داخل بيتها، كما يقع على عاتقها دور مهم في توجيه أبنائها وحمايتهم من الأفكار أو العادات المخالفة لتعاليم الإسلام، بما يحقق التوازن بين واقعها وظروفها وبين التزامها الديني.