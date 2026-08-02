قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال والكونفدرالية بالقاهرة
رسميا.. إعفاء الأهلي من الدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية
مستوطنون يوسعون بؤرًا استيطانية شمال رام الله
الزمالك يشارك من الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال أفريقيا.. واستثناء 3 أندية فقط من البداية
تصادم طائرتي هليكوبتر ​خلال ​مكافحة حرائق الغابات في اليونان
رئيس الوزراء: مستمرون في حصر وتطوير الأصول غير المستغلة وطرحها أمام المستثمرين
البرنامج الميداني للوبائيات.. الصحة تبدأ تدريب أول دفعة إقليمية لمسار الصحة النفسية
إضراب أطقم الضيافة يجبر ويست جيت الكندية على إلغاء 300 رحلة طيران
10 محطات .. كيف انتقل ترامب من التهديد بالتصعيد إلى منح الدبلوماسية فرصة
بعد نجاح المرحلة الأولى.. مطور X تطلق المرحلة الثانية من «بيانكي إليوس» بالساحل الشمالي
هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ترفع القمامة من الهرم والطالبية وإمبابة
منع الصرف الوهمي وثبات سعر الرغيف.. مزايا منظومة الخبز الجديدة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما القصة التي نتعلمها من سيرة السيدة مريم؟.. أمينة الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول أبرز الدروس المستفادة من قصة السيدة مريم عليها السلام، مؤكدة أن هذه القصة من أعظم القصص التي خلدها القرآن الكريم، حيث أفرد لها سورة كاملة تُتلى إلى يوم القيامة.

أمينة الإفتاء: قصة السيدة مريم مليئة بالعبر

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن قصة السيدة مريم مليئة بالعبر، إلا أن أبرز معانيها هو بيان طلاقة القدرة الإلهية، وأن قدرة الله سبحانه وتعالى غير متوقفة على الأسباب.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن التأمل في خلق سيدنا عيسى عليه السلام يكشف عن اكتمال صور الإعجاز في خلق الإنسان، حيث خُلق سيدنا آدم بلا أب ولا أم، وخُلقت السيدة حواء من ذكر دون أنثى، وجاء سيدنا عيسى من أم دون أب، بينما سائر البشر خُلقوا من ذكر وأنثى، وهو ما يؤكد أن الله يفعل ما يشاء دون أن تُقيده الأسباب.

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء إلى أن من ملامح هذه القصة أيضًا ما ورد في قوله تعالى: «كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا»، حيث كان يأتيها الرزق دون سعي منها، في دلالة واضحة على أن الأرزاق بيد الله، وأن الأشياء تقع عند السبب لا بالسبب.

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن السيدة مريم ضربت أروع الأمثلة في الصبر على الابتلاء، خاصة فيما تعرضت له من اتهام في عرضها، فصبرت واحتسبت، فكان جزاؤها أن رفع الله ذكرها وجعلها من أفضل نساء أهل الجنة، لتظل قصتها نموذجًا خالدًا في الثبات والإيمان والتوكل على الله.

الدكتورة زينب السعيد أمينة الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء قصة السيدة مريم السيدة مريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

دورية إسرائيلية

6 آليات عسكرية.. توغل إسرائيلي بريف القنيطرة الشمالي

أرشيفي

مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 في تفجير انتحاري قرب مركز شرطة في باكستان

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع الممثل الاعلي لغزة مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة

وزير الخارجية يبحث مع الممثل الاعلي لغزة مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد