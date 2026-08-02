دبلوماسي سابق: التحركات المصرية المكثفة تستهدف حماية اتفاق غزة

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الاتصالات والتحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة خلال الفترة الحالية تأتي في إطار دعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الخاص بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية تستهدف تحويل خارطة الطريق المتوافق عليها إلى خطوات عملية على الأرض.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال تواجده ضيفًا، قبل قليل، ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة الحياة، أن الاتفاق يتضمن مجموعة من البنود الرئيسية، أبرزها تنفيذ انسحابات إسرائيلية متزامنة مع ترتيبات متعلقة بتسل٥٤يم السلاح بشكل تدريجي، وفق آليات تم التوافق عليها خلال المشاورات التي جرت بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

توافق فلسطيني على ترتيبات المرحلة الانتقالية

وأشار حجازي، إلى أن التفاهمات المطروحة تتضمن تسليم إدارة الشؤون المدنية خلال المرحلة الانتقالية إلى سلطة فلسطينية مؤقتة تتولى إدارة القطاع، تمهيدًا لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها بشكل كامل.

وأضاف أن خارطة الطريق تشمل أيضًا السماح بدخول الهيئات الفلسطينية المختصة إلى قطاع غزة، إلى جانب نشر عناصر الشرطة الفلسطينية وقوات الاستقرار، التي يجري العمل على استكمال الترتيبات الخاصة بها، وصولًا إلى تهيئة الأجواء لمسار سياسي شامل يقود إلى حل الدولتين.