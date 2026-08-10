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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد فاذوم Fathom البيك أب الجديدة | صور

فورد فاذوم Fathom البيك أب
فورد فاذوم Fathom البيك أب
إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد فاذوم Fathom ، وتنتمي فاذوم لفئة السيارات البيك أب، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

فورد فاذوم Fathom البيك أب

مواصفات فورد فاذوم Fathom البيك أب

زودت سيارة فورد فاذوم Fathom بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة مركزية كبيرة، ومفتاح رقمي، ودعم خرائط آبل، وبها تقنية الشحن ثنائي الاتجاه التي تسمح باستخدام بطارية السيارة لتشغيل أجهزة خارجية أو تغذية مصادر طاقة أخرى، وبها نظام BlueCruise للقيادة بدون استخدام اليدين على الطرق السريعة المدعومة.

فورد فاذوم Fathom البيك أب

سيارة فورد فاذوم Fathom تعتمد علي منصة UEV الجديدة التي طورها فريق خاص داخل فورد في كاليفورنيا منذ عام 2022، بعيداً عن الهياكل التقليدية المعتادة داخل الشركة.

فورد فاذوم Fathom البيك أب

واعتمد المهندسون على أجزاء ألمنيوم كبيرة مصبوبة كقطعة واحدة لتقليل الوزن وعدد المكونات، وكما ان البنية الجديدة تخفض الوزن بنسبة 27% مقارنة ببعض التصاميم المنافسة، مع تقليل عدد الأجزاء بنسبة 20% والمثبتات بنسبة 25%، بينما ينخفض عدد محطات العمل داخل المصنع بنسبة 40%.

محرك فورد فاذوم Fathom البيك أب

تعتمد سيارة فورد فاذوم Fathom البيك أب على نظام كهربائي بجهد 48 فولت، مع شبكة أسلاك أقصر بنحو 1,219 متر، وأخف بنحو 10 كم مقارنة بالجيل الأول من سيارات فورد الكهربائية، وبها بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد LFP يتم إنتاج خلاياها في مصنع BlueOval Battery Park بولاية ميشيجان، باستخدام تقنيات مرخصة من شركة CATL الصينية.

فورد فاذوم Fathom البيك أب

ويمكن لـ سيارة فورد فاذوم Fathom البيك أب ان تقوم بقطع مسافة 483 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، رغم استخدام عدد خلايا أقل بنحو الثلث مقارنة بالجيل الأول من سيارات فورد الكهربائية.

وجدير بالذكر ان فورد تستثمر نحو ملياري دولار في مصنع Louisville Assembly بولاية كنتاكي لإنتاج فاذوم مع الاستغناء عن خط التجميع التقليدي المتسلسل واستخدام تخطيط جديد على شكل شجرة، ويسمح بتنفيذ عدة مراحل إنتاج بالتوازي، وكما ان هذه البنية الجديدة ستساعدها في تحقيق المعادلة الأصعب في سوق السيارات الكهربائية، وهي تقديم سيارة بسعر منخفض مع الحفاظ على هامش ربح مقبول .

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