إحالة مدير جمعية زراعية بسوهاج للنيابة لتحصيله مبالغ مالية دون وجه حق

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إحالة مدير الجمعية الزراعية بقريتي الكولا والأحايوة شرق التابعتين لمركز أخميم إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية تحصيل مبالغ مالية من المزارعين دون وجه حق.

جاء قرار المحافظ فور تلقي المحافظة شكاوى عديدة من مزارعي القريتين، حيث كشفت التحقيقات الأولية بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام عن تورط المشكو في حقه بإتهامات تخص تحصيل أموال دون وجه حق من المزارعين أثناء إنهاء إجراءات صرف حصصهم المقررة من الأسمدة، وحرمان بعض المزارعين من كامل مستحقاتهم والامتناع عن الصرف للبعض.

محافظة سوهاج

وأكد اللواء طارق راشد أن المحافظة لن تتهاون مع أي فساد مالي أو إداري يمس قوت المواطنين أو يعطل مسيرة التنمية الزراعية.

وشدد على الضرب بيد من حديد ضد كل من يستغل موقعه الوظيفي للتربح غير المشروع أو التلاعب بالدعم الذي توفره الدولة للفلاحين.