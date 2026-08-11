رفع آثار حادث الدواويس بالإسماعيلية وتسيير الحركة المرورية

تواصل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بمحافظة الإسماعيلية جهودها في رفع آثار حادث التصادم المروع بمنطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين، وذلك عقب نقل المصابين والضحايا من موقع الحادث.

وشهد طريق الدواويس تصادمًا بين سيارتي نقل عمال، ما أسفر وفق أحدث البيانات الرسمية عن وفاة 15 شخصًا وإصابة نحو 30 آخرين، مع استمرار حصر البيانات والتعامل مع تداعيات الحادث.

وتضمنت أعمال الجهات المختصة رفع السيارات المتضررة وبقايا التصادم من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية، بالتزامن مع استكمال الإجراءات القانونية والمعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما تواصل جهات التحقيق أعمالها، فيما تستمر الفرق الطبية في تقديم الرعاية للمصابين بالمستشفيات.