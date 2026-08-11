فرصة للشراء| الذهب يتراجع فى منتصف تعاملات اليوم..سعر جرام 21 مفاجئة

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، بعد أن شهد ارتفاعاً كبيراً في مختلف الأعيرة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7100جنيهات، وعيار 21 وصل إلى 6220 بتراجع قدره 10 جنيهات عن الأسعار الصباحية.

يتابع المواطنون سعر الذهب بشكل مستمر، سواء لاقتناء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، أو المستثمرون الذين يعتبرون المعدن الأصفر أحد أبرز أدوات الادخار والتحوط، خاصة مع التغيرات الجيوسياسية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 لنحو 7100جنيها للبيع، مقابل 7065جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6220جنيها للبيع، مقابل 6180جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5330جنيها للبيع، مقابل 5295جنيهات للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 لنحو 4145جنيها للبيع، مقابل 4115جنيها للشراء.

وزاد سعر الجنيه الذهب نحو 49760جنيها للبيع، مقابل 49320 جنيها للشراء.

سجلت سعر الأونصة عالميا نحو 4362 دولار.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

يؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها:

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.

التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

التوترات والأزمات السياسية: الحروب، والمشكلات الجيوسياسية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين والدول نحو شراء الذهب لضمان حفظ القيمة.

العرض والطلب محلياً وعالمياً: كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبائك.