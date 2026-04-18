أسلحة بيضاء وبندقية خرطوش.. خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت حدوث مشاجرة بين عدة أشخاص مُستخدمين أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة العوايد بالإسكندرية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بحدوث مُشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (7 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية")، وطرف ثان: (4 أشخاص" لهم معلومات جنائية" - أحدهم مصاب بجرح قطعى) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لخلافات حول الجيرة تعدوا خلالها على بعضهم بإستخدام ألعاب نارية وأسلحة بيضاء محدثين إصابة أحدهم على النحو المشار إليه، وأمكن ضبط طرفـى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – أسلحة بيضاء - 6 صدادات حديدية – عدد من الألعاب النارية – سيارة "منتهية التراخيص") المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





