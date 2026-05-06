قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركات السياحة توجه رسالة شكر للرئيس السيسي: مصر الأكثر أمانًا في المنطقة بفضل السياسات الحكيمة
بعد عرضه على مسؤولي النادي.. من هو المهاجم المغربي المرشح لقيادة هجوم الأهلي؟
زراعة النواب توافق على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027
مدير المتوسط للدراسات: إدارة ترامب معنية بالتوصل إلى تسوية مع إيران لحفظ ماء الوجه
وصول ميرفت أمين وخالد الجندي لتوديع هاني شاكر
صحة قنا: بدء تطبيق الولادة الطبيعية الأولى مجانًا بجميع المستشفيات الحكومية
استثمارات بالمليارات وفرص عمل جديدة.. وزير الصناعة يتفقد 3 مصانع كبرى في بني سويف والمنيا لتعزيز الإنتاج المحلي.. صور
بحضور مدبولي.. اتفاق شراكة مع "ترافيجورا المحدودة" لإقامة توسعات جديدة بمجمع الألومنيوم
براءة.. قرار عاجل من القضاء اللبناني بشأن فضل شاكر
مدرب موناكو السابق على طاولة الأهلي
أمين سر اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل لتوفير العملة الصعبة إلا زيادة معدلات الصناعة والتصدير
الصين: نحن شريك موثوق به.. وتأكيد سعودي إيراني على استمرار الدبلوماسية ومنع التصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر الشريف يدعو طلابه للمشاركة في مبادرة «AI مكن نفسك»

الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
إيمان طلعت

دعا الأزهر الشريف طلابه إلى المشاركة في مبادرة «AI مكن نفسك» التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود الدولة لنشر الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الشباب لاكتساب مهارات المستقبل ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

مبادرة AI مكن نفسك

وتأتي المبادرة في ضوء استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025 - 2030) برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف بناء مجتمع رقمي قادر على التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، ورفع الوعي بالاستخدام الفعّال لهذه التقنيات بين مختلف فئات المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المبادرة تتضمن برامج تدريبية مجانية «أونلاين» يقدمها مدربون محترفون، ويحصل المشاركون فيها على شهادات حضور معتمدة.

وتستهدف المبادرة طلاب المرحلة الثانوية، إلى جانب طلاب الكليات غير التكنولوجية، حيث يتناول التدريب التعريف بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية والعمل، وشرح أساسيات تعلم الآلة والتعلم العميق والشبكات العصبية بصورة مبسطة، بالإضافة إلى التدريب على استخدام أدوات Microsoft 365 Copilot في الكتابة والتلخيص وتنظيم المهام، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتنمية المهارات الرقمية.

وتبلغ مدة التدريب ثلاث ساعات لكل برنامج تدريبي، مع إتاحة عدد من الجلسات التدريبية خلال شهر مايو الجاري، داعيًا الطلاب إلى سرعة التسجيل والالتزام بمواعيد الحضور نظرًا لمحدودية أعداد المشاركين بكل جلسة.

ويحرص الأزهر الشريف على دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في بناء وعي الطلاب بالتكنولوجيا الحديثة، وتمكينهم من أدوات العصر؛ بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري.

و تقوم المبادرة بتقديم البرامج التدريبية التالية: 

أولاً: طلاب المرحلة الثانوية (AI Beginner)
العائد المهني: يهدف هذا المسار التدريبي إلى مساعدة طلاب المرحلة الثانوية على اكتساب مهارات المستقبل مبكرًا، وفهم التقنيات الحديثة بشكل بسيط وعملي، مما يسهل عليهم اختيار تخصصاتهم الجامعية بثقة والاستعداد لوظائف المستقبل

محتوى التدريب:
تعريف مبسّط بمفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية والعمل.

شرح أساسيات تعلم الآلة والتعلم العميق والشبكات العصبية بصورة مبسطة.

التعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة والعمل واتخاذ القرارات اليومية.

استكشاف أدوات Microsoft 365 Copilot في الكتابة، التلخيص، وتنظيم المهام.

تنمية القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتسهيل إنجاز المهام.

مدة التدريب: 3 ساعات (أونلاين مقدمة من مدرب محترف)

يُمنح المتدربون شهادة حضور معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع مايكروسوفت

الجلسات المتاحة ((كل جلسة لها عدد محدود ويتم إدخال الحضور بأسبقية الدخول لذا عند الانتظار في Lobby لمدة 3-5 دقائق بعد موعد بدء الجلسة فهذا يعني اكتمال العدد وعلى المتدرب الانضمام لجلسة اخرى)

ثانيا: طلاب الكليات غير التكنولوجية (AI Beginner)

العائد المهني: يهدف هذا المسار التدريبي إلى  إلى دعم طلاب الكليات غير التكنولوجية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الدراسة والعمل، بما يسهل إعداد الأبحاث، تنظيم المهام، ورفع فرصهم التنافسية في سوق العمل 
محتوى التدريب:

تعريف مبسّط بمفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية والعمل.
شرح أساسيات تعلم الآلة والتعلم العميق والشبكات العصبية بصورة مبسطة.
التعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة والعمل واتخاذ القرارات اليومية.

استكشاف أدوات Microsoft 365 Copilot في الكتابة، التلخيص، وتنظيم المهام.

تنمية القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتسهيل إنجاز المهام.

مدة التدريب: 3 ساعات (أونلاين مقدمة من مدرب محترف)

يُمنح المتدربون شهادة حضور معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع مايكروسوفت

الجلسات المتاحة (كل جلسة لها عدد محدود ويتم إدخال الحضور بأسبقية الدخول لذا عند الانتظار في Lobby لمدة 3-5 دقائق بعد موعد بدء الجلسة فهذا يعني اكتمال العدد وعلى المتدرب الانضمام لجلسة اخرى).

الأزهر مبادرة AI مكن نفسك وزارة الاتصالات ومايكروسوفت قطاع المعاهد الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

الأزهر الشريف يدعو طلابه للمشاركة في مبادرة «AI مكن نفسك»

وزيرا الشباب والأوقاف

وزير الرياضة: تطوير المنشآت المقامة على أراضي الأوقاف أولوية لخدمة المواطن

امتحانات الثانوية الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية: استمرار امتحانات النقل الثانوي غدًا الخميس 7 مايو ولا إجازة للطلاب

بالصور

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

وصول هالة سرحان ولبلبة لحضور صلاة الجنازة علي الفنان هاني شاكر

لبلبة وهالة سرحان
لبلبة وهالة سرحان
لبلبة وهالة سرحان

مُرتبك بيخلص بسرعة؟ .. 7 أخطاء مالية ترتكبها تجنبها بذكاء

قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك
قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك
قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد