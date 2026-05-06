الأزهر الشريف يدعو طلابه للمشاركة في مبادرة «AI مكن نفسك»

دعا الأزهر الشريف طلابه إلى المشاركة في مبادرة «AI مكن نفسك» التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود الدولة لنشر الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الشباب لاكتساب مهارات المستقبل ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

مبادرة AI مكن نفسك

وتأتي المبادرة في ضوء استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025 - 2030) برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف بناء مجتمع رقمي قادر على التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، ورفع الوعي بالاستخدام الفعّال لهذه التقنيات بين مختلف فئات المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المبادرة تتضمن برامج تدريبية مجانية «أونلاين» يقدمها مدربون محترفون، ويحصل المشاركون فيها على شهادات حضور معتمدة.

وتستهدف المبادرة طلاب المرحلة الثانوية، إلى جانب طلاب الكليات غير التكنولوجية، حيث يتناول التدريب التعريف بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية والعمل، وشرح أساسيات تعلم الآلة والتعلم العميق والشبكات العصبية بصورة مبسطة، بالإضافة إلى التدريب على استخدام أدوات Microsoft 365 Copilot في الكتابة والتلخيص وتنظيم المهام، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتنمية المهارات الرقمية.

وتبلغ مدة التدريب ثلاث ساعات لكل برنامج تدريبي، مع إتاحة عدد من الجلسات التدريبية خلال شهر مايو الجاري، داعيًا الطلاب إلى سرعة التسجيل والالتزام بمواعيد الحضور نظرًا لمحدودية أعداد المشاركين بكل جلسة.

ويحرص الأزهر الشريف على دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في بناء وعي الطلاب بالتكنولوجيا الحديثة، وتمكينهم من أدوات العصر؛ بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري.

و تقوم المبادرة بتقديم البرامج التدريبية التالية:

أولاً: طلاب المرحلة الثانوية (AI Beginner)

العائد المهني: يهدف هذا المسار التدريبي إلى مساعدة طلاب المرحلة الثانوية على اكتساب مهارات المستقبل مبكرًا، وفهم التقنيات الحديثة بشكل بسيط وعملي، مما يسهل عليهم اختيار تخصصاتهم الجامعية بثقة والاستعداد لوظائف المستقبل

محتوى التدريب:

تعريف مبسّط بمفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية والعمل.

شرح أساسيات تعلم الآلة والتعلم العميق والشبكات العصبية بصورة مبسطة.

التعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة والعمل واتخاذ القرارات اليومية.

استكشاف أدوات Microsoft 365 Copilot في الكتابة، التلخيص، وتنظيم المهام.

تنمية القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتسهيل إنجاز المهام.

مدة التدريب: 3 ساعات (أونلاين مقدمة من مدرب محترف)

يُمنح المتدربون شهادة حضور معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع مايكروسوفت

الجلسات المتاحة ((كل جلسة لها عدد محدود ويتم إدخال الحضور بأسبقية الدخول لذا عند الانتظار في Lobby لمدة 3-5 دقائق بعد موعد بدء الجلسة فهذا يعني اكتمال العدد وعلى المتدرب الانضمام لجلسة اخرى)

ثانيا: طلاب الكليات غير التكنولوجية (AI Beginner)

العائد المهني: يهدف هذا المسار التدريبي إلى إلى دعم طلاب الكليات غير التكنولوجية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل الدراسة والعمل، بما يسهل إعداد الأبحاث، تنظيم المهام، ورفع فرصهم التنافسية في سوق العمل

محتوى التدريب:

الجلسات المتاحة (كل جلسة لها عدد محدود ويتم إدخال الحضور بأسبقية الدخول لذا عند الانتظار في Lobby لمدة 3-5 دقائق بعد موعد بدء الجلسة فهذا يعني اكتمال العدد وعلى المتدرب الانضمام لجلسة اخرى).