إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة صديقه بالشرقية إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق المستأنفة برئاسة المستشار سامى عبدالحليم رجب غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمدمهدي وحازم بشير أحمد وأحمد عبدالفتاح عبدالمعطى وسكرتارية حاتم أمام إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه ووضعه فى جوال بلاستيكي والقائه فى مصرف بسبب خلافات بينهما بنطاق مركز أبوكبير وحددت جلسة يوم 15 يوليو القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الماضي عندما أحالت النيابة العامة المتهم « محمود. ح. ا. ح"26 عاماً، مالك محل لبيع الأحذية ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير الي المحاكمة الجنائية بتهمة قتل المجني عليه «عبدالله محمد عبدالمنعم » 21 عاما مقيم بقرية الغابة ، طعناً بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك أداة (ملعقة )، فاستدرجه إلى مسكنه محل الواقعة وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بموضع قتل (العنق) قاصداً من ذلك ازهاق روحه وذلك لوجود خلافات فيما بينهما.

وكشفت التحريات الأولية وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه، ثم قام باستدراجه لمسكنه لتنفيذ ما قد انتواه،وما أن ظفر به حتى أشهر الأداة انفه البيان وانهال عليه طعناً بموضع قتل ( العنق ) قاصداً من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصابته،ثم قام باحضار دراجته الألية ووضع الجثمان وما بحوزته من متعلقات في جوال بلاستيكي وقام بإلقائه بمصرف بدائرة المركز وذلك للتخلص من معالم جريمته خشية افتضاح أمره، وبضبط المتهم نفاذاً لقرار النيابة العامة أرشد عن مكان العثور على الجثمان .

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقا "أول درجة".