قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بروفة قوية .. منتخب اليد يخسر وديا أمام أيسلندا 30-31
جورج إلومبي: استضافة مصر للاجتماعات السنوية لـ أفريكسيم بنك تعكس مكانتها الاقتصادية بأفريقيا
الحرارة هتوصل 43.. تحذير عاجل من الطقس خلال ساعات
النيابة تنشر مرافعتها فى قضية «سيدة الشروق» المتهمة بإنهاء حياة أطفالها
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام في الصاغة؟
وزراء داخلية دول التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا طارئا في الرياض
صدمة بين الأهالي.. فيديو يُظهر تصرفًا خطيرا تجاه الكلاب الضالة في دجلة
مرافعة النيابة العامة بمحاكمة قاتل نجل حارس الجوهرة في بورسعيد
مركز تدريب الصحفيين يسلم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول
أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لـ ليلى بعد إعلان حملها في فتاة: مستنيين لولو الصغيرة
المسجد النبوي الشريف يتهيأ لاستقبال الزوار والمصلين في موسم الحج
إعلام عبري: تركيب شبكات لحماية المواقع الإستراتيجية بالإمارات من الضربات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة صديقه بالشرقية إلى المفتي

المتهم
المتهم
محمد الطحاوي

قررت محكمة جنايات الزقازيق المستأنفة برئاسة المستشار سامى عبدالحليم رجب غنيم رئيس المحكمة وعضوية  المستشارين وليد محمدمهدي وحازم بشير أحمد وأحمد عبدالفتاح عبدالمعطى وسكرتارية حاتم أمام إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه ووضعه فى جوال بلاستيكي والقائه فى مصرف بسبب خلافات بينهما بنطاق مركز أبوكبير وحددت جلسة يوم 15 يوليو القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الماضي عندما أحالت النيابة العامة المتهم « محمود. ح. ا. ح"26 عاماً، مالك محل لبيع الأحذية ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير الي المحاكمة الجنائية بتهمة قتل المجني عليه «عبدالله محمد عبدالمنعم » 21 عاما مقيم بقرية الغابة ، طعناً بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك أداة (ملعقة )، فاستدرجه إلى مسكنه محل الواقعة وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بموضع قتل (العنق) قاصداً من ذلك ازهاق روحه  وذلك لوجود خلافات فيما بينهما.

وكشفت التحريات الأولية وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه، ثم قام باستدراجه لمسكنه لتنفيذ ما قد انتواه،وما أن ظفر به حتى أشهر الأداة انفه البيان وانهال عليه طعناً بموضع قتل ( العنق ) قاصداً من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصابته،ثم قام باحضار دراجته الألية ووضع الجثمان وما بحوزته من متعلقات في جوال بلاستيكي وقام بإلقائه بمصرف بدائرة المركز وذلك للتخلص من معالم جريمته خشية افتضاح أمره، وبضبط المتهم نفاذاً لقرار النيابة العامة أرشد عن مكان العثور على الجثمان .

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقا "أول درجة".

الزقازيق حكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق المتهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

الاهلي

مصطفى يونس: «لو الزمالك كسب الدوري السنة دي الأهلي هيكتسح الـ 5 سنين الجاية»

ترشيحاتنا

وزير الصحة

2.3 طفل لكل سيدة.. الصحة تعلن انخفاض معدل الإنجاب في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السفير حسين هريدي يوضح دلالات زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الأوغندية كامبالا

غزة

تصعيد في الضفة.. الاحتلال والمستوطنون يواصلون استهداف الفلسطينيين

بالصور

للحامل .. تعرفي على فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

الشرقية تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 143 لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد