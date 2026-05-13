تكثيف الحملات على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة ووكيل وزارة التموين، بشن حملات تفتيشية ومتابعة مستمرة لضبط منظومة العمل داخل المخابز والتأكد من الإلتزام بالمواصفات التموينية المقررة، وذلك خلال جولته التفقدية أمس لمشروع المخابز الآلية بمنطقة الصيادين بالزقازيق.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، قامت إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التموينية بتنفيذ خطة مرور دورية على المخابز البلدية والآلية، حيث أسفرت تلك الحملات عن المرور علي المخابز التأكد من نظافة الأدوات المستخدمة، ومراجعة أوزان الخبز، ومطابقة الرغيف للمواصفات الفنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

شدد محافظ الشرقية بعدم التهاون مع أي تلاعب بمقدرات المواطنين أو تقاعس في تقديم رغيف خبز مطابق للشروط الصحية التموينية.