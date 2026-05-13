ضبط شركتين غير مرخصتين لإلحاق العمالة بالخارج

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعينة بوزارة الداخلية، قيام (شركتين "غير مرخصتين" لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة الجيزة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد "على خلاف الحقيقة".

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة الشركتين- (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة) وبحوزتهما (جوازات سفر لعدد من المواطنين وصور ضوئية منها - إعلانات خاصة بالشركتين - كروت دعائية - عدد 2 هاتف محمول ، جهاز لاب توب "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.