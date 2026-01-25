قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
بأناقة ملفتة.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات.. الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة
تسريبات تكشف عن أكبر ترقية لطرازي آيفون 18 برو منذ سنوات

شركة أبل
شركة أبل
لمياء الياسين

بدأت شائعات أبل تتزايد الآن بعد مرور بضعة أسابيع من عام 2026، وشهدت الأيام الماضية بعض الوضوح المحتمل حول الشائعات المتضاربة حول هاتف iPhone 18 Pro، بالإضافة إلى بعض المعلومات الجديدة حول خطط أبل لـ Siri.

خلال الأشهر القليلة الماضية، تضاربت الشائعات حول تصميم اللوحة الأمامية لهاتف iPhone 18 Pro، حيث أشارت بعض التسريبات من سلسلة التوريد إلى وجود ميزة التعرف على الوجه أسفل الشاشة.

 بينما أشارت تقارير أخرى إلى وجود كاميرا مثقوبة في أعلى اليسار ، بالإضافة إلى جدل حول ما إذا كانت ميزة Dynamic Island المألوفة ستتقلص أو تتحرك أو تختفي تمامًا.

 

 هاتف iPhone 18 Pro

بحسب المسرب المعروف على موقع ويبو، Instant Digital، فإن التقارير الأولية من مصادر صينية  حول احتمال نقل مكون التعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء، تُرجمت لاحقًا بشكل خاطئ في بعض التغطيات الإعلامية الإنجليزية، مما أدى إلى ادعاءات غير صحيحة بوجود كاميرا أمامية مثقوبة. في الواقع، ستبقى وحدة Dynamic Island موجودة في هاتف iPhone 18 Pro ، وستكون أضيق بنسبة 35% تقريبًا. وقد أكد محلل شاشات العرض المرموق، روس يونغ، هذا التفسير لصغر حجم وحدة Dynamic Island .

في السياق نفسه يقترب موعد إطلاق جهاز ماك بوك برو بشاشة OLED من آبل مع بدء إنتاج الشاشات.

وتشير الشائعات إلى أن شركة آبل ستطلق جهاز MacBook Pro مُجددًا بشاشات OLED في أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل، ويبدو أن الأمور قد خطت خطوة إلى الأمام هذا الشهر مع تقرير يدعي أن خط إنتاج سامسونج الذي سينتج شاشات الكمبيوتر المحمول الجديد قد بدأ العمل.

الميزة الأولى لجهاز MacBook Pro M6
 

يُعد جهاز MacBook Pro واحداً من خمسة منتجات من Apple من المتوقع أن تحصل على شاشات OLED في السنوات القليلة المقبلة، حيث تواصل Apple اعتماد تقنية العرض الأكثر تقدماً.

قبل أن يحصل جهاز MacBook Pro على شاشات OLED، لا يزال هناك تحديث آخر قيد التطوير للإصدار الحالي لإضافة معالجات M5 Pro وM5 Max. وتشير الشائعات وتأخيرات الشحن إلى أن الإطلاق قد يكون قريبًا جدًا .

 

