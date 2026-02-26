يهدد صحة الصغار.. طبيب يحذر من تناول الأطفال لـ قمر الدين

قال الدكتور الشربيني محمد الشربيني، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، أن كثير من الأمهات يقدمون قمر الدين لأطفالهم باعتباره مشروب مغذي وصحي بالأخص خلال شهر رمضان الكريم، لكن الحقيقة أن هذا المشروب قد يكون من الخيارات غير المناسبة لصحة الطفل.

حذر محمد الشربيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، من إعطاء قمر الدين للأطفال في أي مرحلة عمرية مبكرة، سواء بعد السنة الأولى أو حتى بعدها، بسبب احتوائه على نسب عالية من السكر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية مثل السمنة وارتفاع الكوليسترول.

ينصح أخصائي الأطفال، بالاعتماد على البدائل الصحية، مثل عصائر الفاكهة الطبيعية الطازجة، والتي يمكن تقديمها للطفل بعد إتمام عامه الأول، مع مراعاة عدم إضافة سكر، للحفاظ على صحته وتعويده على النكهات الطبيعية.