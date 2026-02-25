قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة التسجيل في مصر الرقمية.. الرابط والخطوات

رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية ، والتي توفر العديد من الخدمات الإليكترونية منذ اطلاقها مع التحديث المستمر، وتوفر على المواطنين الوقت والجهود لإتمام بعض الأمور بدلا من الذهاب إلى المكاتب الحكومية ، لذا سنستعرض لكم طريقة التسجيل على منصة مصر الرقمية و إنشاء حساب جديد. 

طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية 

  • زيارة الموقع: قم بزيارة بوابة مصر الرقمية .. اضغط هنا للدخول 
  • إنشاء حساب: اضغط على "تسجيل حساب جديد".
  • إدخال البيانات الشخصية: أدخل الرقم القومي، ورقم المصنع (الموجود أسفل يسارصورة البطاقة، ويتكون من حرفين ورقمين)، واسم الوالدة.
  • التحقق من الهاتف: أدخل رقم الهاتف المحمول المسجل باسمك.
  • التفعيل: أدخل كود التفعيل المكون من 6 أرقام المرسل إلى هاتفك.
  • إنشاء كلمة مرور: قم بإنشاء كلمة مرور قوية (تحتوي على حروف وأرقام ورموز). 

تطبيق مصر الرقمية 

ويذكر أن الدولة أطلقت نطبيق مصر الرقمية المتوفر على متجرَي Google Play وApp Store، ويسمح التطبيق بإجراء نفس الخدمات المتوفرة على الموقع الرسمي، بالإضافة إلى ميزة الإشعارات الفورية لحالة الطلبات وإمكانية السداد الإلكتروني عبر المحافِظ أو البطاقات البنكية.

9 خدمات جديدة على مصر الرقمية 

أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية إتاحة 9 خدمات جديدة من خدمات السجل التجاري عبر المنصة بشكل حصري اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والتجار، وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، ودعم منظومة التحول الرقمي.

وتشمل الخدمات الجديدة:

تحديث بيانات السجل التجارى

إضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة «شركاتي»

الاستعلام عن السجل التجارى

الاستدلال عن القيد بالسجل التجارى

نقل منشأة فردية داخل المحافظة

استخراج مستخرج سجل تجارى

شهادة بيانات سجل تجارى

طلب مستخرج للاعتماد من وزارة الخارجية

طلب شهادة سلبية

