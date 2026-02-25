بعد 97 عاما من العطاء.. وفاة الإذاعي الكبير فهمي عمر في مسقط رأسه بقنا

أعلنت أسرة الإذاعى الكبير فهمى عمر، وفاته اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ فبراير، فى مسقط رأسه بقرية الرئيسية التابعة نجع حمادى شمال قنا، عن عمر يناهز ٩٧ عاماً، قدم خلالها سجلا حافلا بالعطاء، بعدما تدرج في المناصب.



ولد فهمى عمر فى قرية الرئيسية مركز نجع حمادى، فى السادس من مارس ١٩٢٨، وعمل فى الإذاعة المصرية هام ١٩٥٠ عقب تخرجه من الجامعة وحصوله على ليسانس الحقوق عام ١٩٤٩ م.

وكان الراحل فهمى عمر، أحد أهم الإذاعيين بمصر، حيث حصل خلال فترة عمله على العديد من الألقاب، من أبرزها" عمدة الإذاعيين، الخال، كبير المقام، المذيع الصعيدى، شيخ الإعلاميين الرياضيين".

وعين الراحل، رئيساً للإذاعة المصرية عام ١٩٨٢، وترشح لعضوية مجلس الشعب وظل نائبا فى البرلمان منذ عام ١٩٨٧ إلى عام ٢٠٠٠، وكان عضوا بمجلس إدارة نادى الزمالك، ورغم عشقه لنادى الزمالك، إلا أنه استطاع أن يكتسب حب الجميع بحياديته فجمع كل عشاق كرة القدم حول ميكروفون الإذاعة.

وكان الراحل فهمى عمر على موعد تاريخى، مع أول جمهورية لمصر، حيث تولى فتح ميكروفون الإذاعة المصرية للرئيس الراحل أنور السادات، لإذاعة بيان ثورة الضباط الأحرار فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢ لإلقاء أول بيان للثورة المصرية.