لمرور 1086 عامًا.. محافظ قنا يشهد احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، احتفالية المنطقة الأزهرية بقنا، بقصر ثقافة قنا، بمناسبة اليوم السنوي للأزهر الشريف، والذى يتزامن مع ذكرى تأسيس الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 هـ.

حضر الاحتفالية الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون البيئة، والمقدم شريف أشرف، ممثلًا عن مكتب المستشار العسكري، والدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من قيادات الأزهر الشريف والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وممثلي بيت العائلة المصرية والكنيسة.

استهل الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي يوثق تاريخ الأزهر الشريف عبر العصور.

وألقى الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس المنطقة الأزهرية بقنا، كلمة نقل خلالها تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.

وأكد أبوالوفا، دور الأزهر في نشر قيم الأخوة والتسامح ونبذ التطرف والعنف من خلال منهجه الوسطي، الذي تناول القضايا الوطنية والعربية والإسلامية والدولية برؤية متوازنة، موضحًا أن الأزهر الشريف لم يكتسب مكانته العظيمة من عراقته فحسب، بل من خلال دوره الفكري والاجتماعي.

وأشار رئيس المنطقة الأزهرية بقنا، إلى حرص جامعة الأزهر على التوسع في إنشاء كلياتها بمختلف محافظات الجمهورية، مشيدًا بالدور الريادي للأزهر الشريف في الحفاظ على الهوية الإسلامية ونشر منهج الوسطية والاعتدال، فضلاً عن جهوده في مواجهة التطرف والتعصب والإرهاب، وأنه كان وسيظل منارة للعلم والدين الإسلامي الحنيف.

وأضاف أبوالوفا، بأن العناية بالقرآن الكريم ليست مجرد نشاط تعليمي، بل هي رسالة متكاملة لبناء الإنسان وصناعة الشخصية المتوازنة، إذ يحرص الأزهر في معاهده وجامعته على ترسيخ حفظ القرآن وفهمه وتدبر معانيه، ليكون منهجًا يترجم إلى سلوك وأخلاق في واقع الحياة، لافتًا إلى أن الأزهر يشهد في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في خدمة كتاب الله، من خلال تطوير مكاتب التحفيظ، ورعاية طلاب الأروقة، وتنظيم المسابقات الدولية وفي مقدمتها المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

فيما أشار الدكتور أحمد سيد إبراهيم، العميد الأسبق بجامعة الأزهر الشريف فرع قنا، إلى أن الأزهر الشريف يواصل أداء رسالته العالمية في نشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش الإنساني، إذ يستقبل طلاباً من مختلف أنحاء العالم ليتلقوا العلوم الدينية والدنيوية على أيدي علمائه الأجلاء، ثم يعودون إلى بلادهم لنشر تعاليم الإسلام السمحة، مما يجعل الأزهر جسراً للتواصل الثقافي بين الشعوب الإسلامية.

كما ألقى الشيخ محروس عمار، مدير عام منطقة وعظ قنا، كلمة أكد خلالها أن الكلمة الطيبة تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي وترسيخ القيم الأخلاقية داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى الله تقوم على الحكمة والموعظة الحسنة، مضيفًا أن حسن الخلق والمعاملة الطيبة يعدان من أقوى وسائل التأثير الإيجابي.

وفي ختام الاحتفالية، أعرب اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عن تقديره العميق للدور التاريخي والوطني الذي يقوم به الأزهر الشريف في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، مؤكدًا أن الأزهر سيظل حصنًا منيعًا للفكر المستنير ومنارة للعلم في مصر والعالم الإسلامي، ودعم المحافظة الكامل لكافة الجهود التي تسهم في تعزيز الوعي الديني الصحيح، وبناء أجيال واعية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل.

