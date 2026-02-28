القبض على قائد توك توك تعدى على شخص بالزقازيق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى على قائد سيارة ملاكى بالسب بالزقازيق بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين أنه بتاريخ 26 الجارى حدثت مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بين كلٍ من طرف أول (القائم بالتصوير "قائد السيارة ملاكى"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) ، طرف ثان (سائق مركبة "التوك توك"- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) ، لإصطدام مركبة "التوك توك" بالسيارة حال سيرهما بذات الناحية مما أدى لحدوث تلفيات بالسيارة.

أمكن ضبط الطرفين و"السيارة، مركبة التوك توك" قيادتهما.. وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





