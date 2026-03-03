قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة رسمية 3 أيام.. موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيا
سقوط طائرة مسيّرة ملغومة على مبنى سابق للأمم المتحدة في كردستان العراق
2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
فن وثقافة

مسلسل رأس الأفعى الحلقة 14.. اعترافات مثيرة من عناصر الجماعة فى قضية اغتيال هشام بركات

مسلسل رأس الأفعى
مسلسل رأس الأفعى
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل “راس الأفعى” الحلقة 14 تطورات مثيرة فى الاحداث حيث القت قوات الأمن بقيادة مراد “أمير كرارة” القبض على مجموعة اخرى من منفذي عملية اغتيال النائب العام هشام بركات. 

واعترف الثلاث شباب الذين قاموا بعملية اغتيال النائب العام بكافة تفاصيل الخطة منذ انضمامهم الى الجماعة وتدريبهم فى الخارج بمساعدة الإرهابي يحيى موسي على بعض عمليات التفجير عبر الهاتف وصنع العبوات الناسفة والمفجرات الى جانب بعض استخدام الأسلحة. 

وأكد منفذي العملية أن تم تكليفهم من قبل الإرهابي يحيى موسى بهذه العملية وتم رصد موكب النائب العام حيث كان مخطط له ان تتم العملية فى يوم 28 يونيو الا ان موكب النائب العام تغير اتجاه مما دفع منفذي العملية الى التواصل مع يحيى موسى الذى قرر تاجيل تنفيذ العملية لليوم التالي. 

وكما ألقى قوات الأمن على الإرهابي أحمد طه وهدان ابن القيادي طه وهدان والذى يشارك فى عملية إرهابية أخرى مع مجموعة من عناصر الجماعة. 

بينما تلقى الإرهابي محمد كمال قائمة بالعمليات الإرهابية التى من المقرر أن تقوم بها مجموعة حسم. 

بينما الإرهابي محمود عزت يغضب بسبب القبض على مجموعة الشباب ويقرر تغير مكانه ويهرب الى مكان آخر. 

أحداث مسلسل رأس الأفعى 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

