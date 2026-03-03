مسلسل رأس الأفعى الحلقة 14.. اعترافات مثيرة من عناصر الجماعة فى قضية اغتيال هشام بركات

شهد مسلسل “راس الأفعى” الحلقة 14 تطورات مثيرة فى الاحداث حيث القت قوات الأمن بقيادة مراد “أمير كرارة” القبض على مجموعة اخرى من منفذي عملية اغتيال النائب العام هشام بركات.

واعترف الثلاث شباب الذين قاموا بعملية اغتيال النائب العام بكافة تفاصيل الخطة منذ انضمامهم الى الجماعة وتدريبهم فى الخارج بمساعدة الإرهابي يحيى موسي على بعض عمليات التفجير عبر الهاتف وصنع العبوات الناسفة والمفجرات الى جانب بعض استخدام الأسلحة.

وأكد منفذي العملية أن تم تكليفهم من قبل الإرهابي يحيى موسى بهذه العملية وتم رصد موكب النائب العام حيث كان مخطط له ان تتم العملية فى يوم 28 يونيو الا ان موكب النائب العام تغير اتجاه مما دفع منفذي العملية الى التواصل مع يحيى موسى الذى قرر تاجيل تنفيذ العملية لليوم التالي.

وكما ألقى قوات الأمن على الإرهابي أحمد طه وهدان ابن القيادي طه وهدان والذى يشارك فى عملية إرهابية أخرى مع مجموعة من عناصر الجماعة.

بينما تلقى الإرهابي محمد كمال قائمة بالعمليات الإرهابية التى من المقرر أن تقوم بها مجموعة حسم.

بينما الإرهابي محمود عزت يغضب بسبب القبض على مجموعة الشباب ويقرر تغير مكانه ويهرب الى مكان آخر.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.