مسلسل كلهم بيجبوا مودي الحلقة 14 .. آيتن عامر تطلب الطلاق من ياسر جلال

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” عدد من المفاجآت بعد اكتشاف شيماء خدعة مودي لها وانه تزوجها من اجل المصلحة.

وبدأت الحلقة بمحاولة هالة (هدي الإتربي) للتواصل مع طليقها مودي (ياسر جلال) وتتطلب منه ان يتزوجها مرة اخري ولكنه يرفض ويخبرها ان يحب زوجته شيماء (ايتن عامر).

وكشفت ميرا (جوري بكر) الحقيقة الكاملة لشيماء واخبرتها ان مودي كان يخدعها من البداية وانه سيتركها بعد ان يسدد ديونه من خلالها ثم يعود لهالة مجددا .

وتدخل شيماء فى حالة انهيار وتواجه مودي وتتطلب منه الطلاق وتترك المنزل .

وتتفاجيء شيماء بحملها وتحتفل اسرتها بالخبر وتخبر اهلها بأنها اتفقت مع مودي على الطلاق.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وتعرض قناة On e، مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للنجم ياسر جلال، في تمام الساعة 7:15 مساءا والإعادة الأولى الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 7:45 صباحاً حصرياً على القناة.

أبطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.