قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل
تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود
تبعات الحرب.. دول الخليج تعيد تقييم عقود استثمارتها في أمريكا وأوروبا
الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا
الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
القواعد الأجنبية توسع دائرة الحرب.. استخدام الأراضي العسكرية يفتح الباب لحرب عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري: العالم يشهد إعادة تشكيل للنظام الدولي.. والشرق الأوسط في قلب الصراعات | أبو الشامات: أنا أفضل جناح بالدوري السعودي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:
 

مصطفى بكري: العالم يشهد إعادة تشكيل للنظام الدولي والشرق الأوسط في قلب الصراعات
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أننا نعيش لحظة يعاد فيها رسم الخرائط والحدود، وتشكيل للنظام الدولي من جديد، مشيرا إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية تم تشكيل نظام وكان به مؤسسات دولية وتحالفات.

أبو الشامات: أنا أفضل جناح في الدوري السعودي
وجه الفنان رامز جلال، مقدم برنامج"رامز ليفل الوحش"، سؤالا للاعب السعودي صالح أبو الشامات ، قائلا “مين افضل جناح في الدوري السعودي؟”. ليجيبه اللاعب السعودي : أنا افضل جناح.

حسام موافي: العصبية قد تكون مؤشرا لمرض خطير
أكد حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بـقصر العيني، أن العصبية والتوتر قد يكونان في بعض الأحيان عرضًا لمرض عضوي خطير، وليس بالضرورة أن يكون لهما علاقة بمرض نفسي.

عياد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وتطهر الصائم.. والأصل فيها إخراج حبوب
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم بالغ وعاقل، مشيرًا إلى أنها تعد تطهيرًا للصائم وتنقيةً لنفسه وماله.

لا قيود صارمة.. مايا دياب: لا أمانع خوض ابنتي تجربة المساكنة
أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل بتصريحاتها حول أسلوب تربيتها لابنتها، مؤكدة أنها تتبنى نهج التربية الحديثة القائمة على الحوار والاقتناع، بعيدًا عن أساليب التربية التقليدية التي تعتمد على المنع والعقاب.

داعية إسلامي: 90% ممن يظنون أنهم مسحورون يعانون من أوهام نفسية
أكد الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي، أن الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم مسحورون أو مصابون بالجن، تعتبر أوهامًا وإيحاءات ليس لها أساس من الصحة.

وزير خارجية إيران: لا صحة لما تم تداوله بشأن إطلاق أي مقذوفات نحو أذربيجان
أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن إيران لم تطلق أي مقذوفات تجاه أذربيجان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

مسن يبكي بسبب جحود أبنائه.. وعمرو الليثي يجبر بخاطره ويهديه جائزة مالية
قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " على شاشة الحياة، إنه يقابل الناس البسطاء ويقدم لهم جوائز مالية تحت شعار “هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم”.

علي جمعة: امتناع غير المسلمين عن الأكل في نهار رمضان احترام اجتماعي لا إكراه
أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن امتناع غير المسلمين عن الأكل أو الشرب علنًا خلال نهار رمضان في مصر ليس إكراهًا، بل يُمثل أدبًا مجتمعيًا وتقاليدًا متوارثة احترامًا لمشاعر الصائمين.


محمود التميمي لـ كلم ربنا: اتظلمت كتير في شغلي ودعيت ربنا مايكسرنيش

قال الكاتب الصحفي محمود التميمي إن حياته لم تخلُ يوما من الحديث إلى الله، مشيرًا إلى أن هذا الحديث فى كل شىء وبأى لغة، وقد تصل أحيانا إلى الغضب مثل التساؤل: «أنا ليه كده؟ إمتى هتتدخل؟»، لكنه سرعان ما يستشعر نعم الله ويعود سريعًا ليحمده على ما أتاه من فضل، فالله سبحانه يدبر لنا ما لا يستطيع أحد غيره أن يدبره، وهذا ما يفهمه العارفون بالله بقلوبهم.  



 

مصطفى بكري مفتي الديار المصرية صالح أبو الشامات مايا دياب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

حريق النادي الأهلي

ألسنة اللهب أعلى سور النادي .. حريق في الأهلي مدينة نصر | صور

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. جوجل تخفض عمولة متجر التطبيقات وتمهد لعودة فورتنايت

تويوتا bZ7

مواصفات تويوتا bZ7 الجديدة.. كم يبلغ سعرها؟

رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

شاهد.. رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

بالصور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد