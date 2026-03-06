أخبار التوك شو | مصطفى بكري: العالم يشهد إعادة تشكيل للنظام الدولي.. والشرق الأوسط في قلب الصراعات | أبو الشامات: أنا أفضل جناح بالدوري السعودي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



مصطفى بكري: العالم يشهد إعادة تشكيل للنظام الدولي والشرق الأوسط في قلب الصراعات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أننا نعيش لحظة يعاد فيها رسم الخرائط والحدود، وتشكيل للنظام الدولي من جديد، مشيرا إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية تم تشكيل نظام وكان به مؤسسات دولية وتحالفات.

أبو الشامات: أنا أفضل جناح في الدوري السعودي

وجه الفنان رامز جلال، مقدم برنامج"رامز ليفل الوحش"، سؤالا للاعب السعودي صالح أبو الشامات ، قائلا “مين افضل جناح في الدوري السعودي؟”. ليجيبه اللاعب السعودي : أنا افضل جناح.

حسام موافي: العصبية قد تكون مؤشرا لمرض خطير

أكد حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بـقصر العيني، أن العصبية والتوتر قد يكونان في بعض الأحيان عرضًا لمرض عضوي خطير، وليس بالضرورة أن يكون لهما علاقة بمرض نفسي.

عياد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وتطهر الصائم.. والأصل فيها إخراج حبوب

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم بالغ وعاقل، مشيرًا إلى أنها تعد تطهيرًا للصائم وتنقيةً لنفسه وماله.

لا قيود صارمة.. مايا دياب: لا أمانع خوض ابنتي تجربة المساكنة

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل بتصريحاتها حول أسلوب تربيتها لابنتها، مؤكدة أنها تتبنى نهج التربية الحديثة القائمة على الحوار والاقتناع، بعيدًا عن أساليب التربية التقليدية التي تعتمد على المنع والعقاب.

داعية إسلامي: 90% ممن يظنون أنهم مسحورون يعانون من أوهام نفسية

أكد الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي، أن الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم مسحورون أو مصابون بالجن، تعتبر أوهامًا وإيحاءات ليس لها أساس من الصحة.

وزير خارجية إيران: لا صحة لما تم تداوله بشأن إطلاق أي مقذوفات نحو أذربيجان

أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن إيران لم تطلق أي مقذوفات تجاه أذربيجان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

مسن يبكي بسبب جحود أبنائه.. وعمرو الليثي يجبر بخاطره ويهديه جائزة مالية

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " على شاشة الحياة، إنه يقابل الناس البسطاء ويقدم لهم جوائز مالية تحت شعار “هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم”.

علي جمعة: امتناع غير المسلمين عن الأكل في نهار رمضان احترام اجتماعي لا إكراه

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن امتناع غير المسلمين عن الأكل أو الشرب علنًا خلال نهار رمضان في مصر ليس إكراهًا، بل يُمثل أدبًا مجتمعيًا وتقاليدًا متوارثة احترامًا لمشاعر الصائمين.



محمود التميمي لـ كلم ربنا: اتظلمت كتير في شغلي ودعيت ربنا مايكسرنيش

قال الكاتب الصحفي محمود التميمي إن حياته لم تخلُ يوما من الحديث إلى الله، مشيرًا إلى أن هذا الحديث فى كل شىء وبأى لغة، وقد تصل أحيانا إلى الغضب مثل التساؤل: «أنا ليه كده؟ إمتى هتتدخل؟»، لكنه سرعان ما يستشعر نعم الله ويعود سريعًا ليحمده على ما أتاه من فضل، فالله سبحانه يدبر لنا ما لا يستطيع أحد غيره أن يدبره، وهذا ما يفهمه العارفون بالله بقلوبهم.





