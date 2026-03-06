تيودور يبحث عن حلول لإعادة توتنهام إلى طريق الانتصارات في البريميرليج

يبحث إيجور تيودور، المدرب المؤقت لفريق توتنهام، عن حلول مع استمرار تراجع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمع خمس هزائم متتالية تُبقي توتنهام على بُعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يوجد أي فوز محلي في عام 2026، حيث استقبلت شباكهم تسعة أهداف في ثلاث مباريات تحت قيادة المدرب الجديد إيجور تودور.

وقال المدرب الكرواتي بعد الخسارة 3-1 أمام كريستال بالاس أمس الخميس: "لا تزال هناك تسع مباريات متبقية".

وأضاف: "لقد رأيت شيئًا ما في أداء فريقي يُعطيني الأمل في بقية مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز".

الكثير من مشجعي توتنهام كانوا قد اكتفوا، غادر العديد منهم ملعب توتنهام هوتسبير قبل صافرة النهاية بوقتٍ طويل.

وتقدم توتنهام بهدف المهاجم دومينيك سولانكي، لكنه انهار بعد طرد القائد ميكي فان دي فين لعرقلته إسماعيلا سار. ثم سجل بالاس ثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الأول.

وتم تعيين تيودور في عيد الحب بعد إقالة توماس فرانك، الذي استمر في منصبه ثمانية أشهر، مُنح تيودور عقدًا حتى نهاية الموسم.

هل ستُجري إدارة توتنهام تغييرًا آخر بهذه السرعة؟

واصل تيودور: "لا أفكر في ذلك، لديّ عملي الذي يجب عليّ القيام به، وهذا كل شيء".

وعندما سُئل عما إذا كان سيعود لتدريب الفريق، أجاب: "لا تعليق على هذا السؤال".

وأعلن توتنهام في بيان صدر في 14 فبراير أن مهمة تيودور هي تحسين الأداء، وتحقيق النتائج، والارتقاء بنا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدت خسارة الخميس إلى تمديد سلسلة نتائج توتنهام السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 11 مباراة، كما زادت من سلسلة النتائج السلبية غير المرغوب فيها لتيودور، وكان قد أُقيل من تدريب يوفنتوس في أكتوبر الماضي بعد ثلاث هزائم متتالية ضمن سلسلة من ثماني مباريات دون فوز.

وحقق توتنهام انتصاريه الوحيدين (اثنان) في عام 2026 في دوري أبطال أوروبا، وهو الملعب الذي سيخوض فيه مباراته القادمة - أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 يوم الثلاثاء.

أما مباراته التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز فستكون أمام ليفربول في 15 مارس.

عُقد اجتماع للاعبين.

وقال سولانكي لوسائل الإعلام الداخلية للنادي إن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وقال بعد المباراة: "تحدثنا قليلاً فيما بيننا، وعلينا أن ندرك أننا بحاجة إلى التحسن - وعلينا أن نتحسن الآن. من الصعب بالطبع التعبير عن ذلك بالكلام فقط - علينا أن نُظهره على أرض الملعب".

واختتم: "بالتأكيد نحتاج إلى معرفة مواطن الخلل في الملعب، وتحليلها، ومعرفة ما يمكننا تغييره، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالخوض في أي شيء الآن، علينا أن نضمن أننا سنكون في كامل تركيزنا في المباراة القادمة، وأن نرى كيف يمكننا التحسن، وما الذي يمكننا فعله لتغيير هذا المستوى".