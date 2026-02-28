أخبار التكنولوجيا |مستخدمو ChatGPT يصلون 900 مليون.. خطوة بخطوة لشراء هواتف سامسونج Galaxy S26 قبل الجميع

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



900 مليون مستخدم أسبوعيا.. قفزة صادمة في عدد مستخدمي ChatGPT



أعلنت شركة OpenAI، أن منصة ChatGPT وصلت إلى 900 مليون مستخدم نشط أسبوعيا، ما يضع روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على بعد خطوة من حاجز المليار مستخدم، كما كشفت الشركة أنها تضم حاليا 50 مليون مشترك مدفوع.

في إفادة قانونية حديثة قدمت ضمن دعوى إيلون ماسك Elon Musk ضد شركة OpenAI، وجه رجل الأعمال الأمريكي انتقادات حادة لسجل الشركة في مجال السلامة، معتبرا أن شركته xAI تولي أولوية أكبر لهذا الجانب، قائلا : “لم ينتحر أحد بسبب Grok، لكن يبدو أن هناك من فعل ذلك بسبب ChatGPT”.

مع إطلاق Galaxy S26 Ultra، لا تركز سامسونج فقط على ترقية المواصفات، بل تسعى لإعادة تعريف ما يجب أن يقدمه الهاتف الرائد لمستخدميه بشكل استباقي.

فتحت شركة سامسونج، باب الحجز المسبق لهواتف Galaxy S26 فور الإعلان عن التشكيلة بشكل رسمي، والتي تنطلق في ثلاثة إصدارات هي Galaxy S26 و Galaxy S26+ و Galaxy S26 Ultra.

في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية واستهداف تطبيقات المراسلة، يواجه مستخدمو واتساب WhatsApp، موجة متزايدة من محاولات اختراق الحسابات والاستيلاء عليها بطرق أكثر تطورا، خبراء الأمن الرقمي يحذرون من أن حسابات المستخدمين أصبحت هدفا مباشرا لقراصنة الإنترنت، ما يفرض ضرورة تعزيز إجراءات الحماية وعدم الاكتفاء بالإعدادات الافتراضية.

أعلنت شركة هونر Honor، عن سلسلة هواتفها الأخيرة Honor 500، في نوفمبر من العام الماضي، والآن يقترب موعد إطلاق الجيل التالي الذي يتوقع أن يسمى Honor 600.