محافظ الدقهلية يوجه بتوزيع الخبز لأهالي عزبة النهضة والهويس عبر منظومة التروسيكلات

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتوزيع حصة الخبز المخصصة لأهالي عزبة النهضة والهويس (الصفيح سابقًا)، من خلال منظومة التروسيكلات الجديدة المخصصة لنقل وتوزيع الخبز من مخبز المحافظة، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء منفذ دائم لتوزيع الخبز يخدم أهالي المنطقتين

وتولى عملية الإشراف على توزيع الخبز كلا من محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ، أحمد العيسوي مفتش بمديرية التموين من خلال التنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وأشار " مرزوق " الي أن هناك تعاون كامل مع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم في مختلف القطاعات .

وأكد " المحافظ " أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على توفير الخبز للمواطنين بصورة منتظمة ورفع المعاناة عنهم، خاصة في المناطق التي لا تتوافر بها منافذ قريبة لصرف الخبز، مشددًا على أن حق المواطن في الحصول على الخبز بسهولة ويسر يمثل أولوية أساسية لدى المحافظة.

وأوضح أن المحافظة تعمل بالتوازي على إنشاء منفذ دائم يتوسط عزبة النهضة والهويس لتوزيع الخبز على المواطنين، بما يضمن انتظام الخدمة وسهولة الحصول عليها دون مشقة.

وأكد " المحافظ " استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة توزيع الخبز بجميع مناطق المحافظة، والتعامل الفوري مع أي احتياجات أو شكاوى، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.