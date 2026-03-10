قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رتبوا البيت من جديد.. رد فعل غير متوقع من شوبير بعد خسارة الأهلي
حزب الله يعلن استهداف مراكز إسرائيلية للمرة الأولى ويلتحم مع قوات متوغلة بالخيام
مهيب عبد الهادي يسخر من مدرب الأهلي: إيه اللي بيحصل ده يا توروب؟
لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟.. حديث نبوي يكشف السبب
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أحمد موسى: إسرائيل تبحث عن مخرج للخروج من حرب إيران
أفراس النهر تحت الماء.. ماذا ستشاهد في حديقة الحيوان بعد التطوير؟
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026
كيفية إحياء العشر الأواخر من رمضان.. اتبع هذه الخطوات
ناقد رياضي ينتقد لاعبي الأهلي: خسارة مستحقة وأداء كارثي
الحرب على إيران.. الكويت تعلن إسقاط 6 طائرات درون في أجواء البلاد
ألقيا حجارة على سيارات بطريق الإسكندرية الزراعي.. متهمان يواجهان هذه العقوبة
محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الثلاثاء 10-3-2026

محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم الثلاثاء 10-3-2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها.

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض مابين 165 و170 جنيهًا وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 و85 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفتة والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ150 جنيهًا بنظام أطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه، ما بين 195 لـ210 جنيهات للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

