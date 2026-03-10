التعاون الخليجي: مشاركة المجلس في القمة العربية- الأوروبية لوقف الاعتداءات الإيرانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن مشاركة مجلس التعاون الخليجي في القمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي، وممثلين كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان وتركيا وأذربيجان وأرمينيا (عبر الاتصال المرئي) يأتي لمناقشة الاعتداءات الإيرانية الغادرة ويأتي لحشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف وإدانة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولها.

وأضاف أنه أيضا يأتي لإنهاء الأعمال العسكرية في المنطقة، التي زعزعت الأمن والاستقرار بشكل خطير وغير مسبوق، حيث طالت يد العدوان الإيراني غير المبرر وغير قانوني واللا أخلاقي، البنى التحتية والمرافق المدينة والنفطية بدول مجلس التعاون، وتسببت في وقوع حالات وفاة عديدة وإصابات مختلفة بين صفوف المدنيين الأبرياء، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.

وأشاد بمواقف المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، لشجب وإدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المجلس، وجهودها في السعي لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، داعيًا إلى مطالبة المجتمع الدولي بأخذ خطوات جادة وحقيقية، لوقف وإدانة هذه الهجمات والأعمال العسكرية التي تخطت وهدمت كل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والأممية.