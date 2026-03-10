البرلمان الإيراني: إذا شنت إسرائيل وأمريكا حربا على البنية التحتية سترد إيران بالمثل

أكد رئيس البرلمان الإيراني، أنه إذا شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على البنية التحتية ستفعل طهران الأمر نفسه، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أفادت قناة “إيران الدولية”، بمقتل مسؤول رفيع في قوات الباسيج الإيرانية خلال غارة جوية مشتركة نفذها الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي.

وأوضح التقرير أن المسؤول الذي تم اغتياله هو أسد الله دافر،و كان يشغل منصب رئيس قوات الباسيج في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وعلى الرغم من الضربات الجوية الأمريكية المكثفة على إيران في يونيو الماضي، لا يزال مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب موجودة في منشآت تحت الأرض، وفق تقرير شبكة CNN.