قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 أشهر.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الأدوية العلاجية
كامل الوزير يتفقد محطتي السكة الحديد والأتوبيسات بمرسى مطروح ويوجه برفع كفاءة الخدمات
موتسيبي : فخور بالمنتخبات الأفريقية في كأس العالم ..وانظروا لما فعلته مصر أمام الأرجنتين
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة من حيث المبدأ
روبيو: هناك أزمة ثقة مع النظام الإيراني.. ومذكرة التفاهم تم خرقها بعد أقل من أسبوعين
ضياء رشوان يدعو لوقف الخلافات بين الصحفيين: لا فتنة بيننا وأطفئوها فورًا
رئيس برلمانية النور: المنصات الإلكترونية لن تدير مصر.. ومؤسسات الوطن أذرع بناء وليست أجسامًا غريبة
رئيس القومي للمرأة تلتقي محافظ كفر الشيخ وتؤكد على أهمية التعاون المشترك
كشف لغز اختطاف رضيع في أسيوط خلال أقل من 10 ساعات
الداخلية: صانعة محتوى أقرت بفبركة فيديو اتهام زوجها بالاتجار في المخدرات لزيادة المشاهدات
الداخلية تداهم بؤرة إجرامية خطرة وتضبط مخدرات بـ138 مليون جنيه
بعد جدل رأفت الهجان.. أحمد ماهر: عاتبت أشرف زكي على التسرع في بيان النقابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان وبنجلاديش يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

باكستان وبنجلاديش يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية
باكستان وبنجلاديش يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية
أ ش أ

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع وزير الخارجية البنغالي خليل الرحمن المسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين والزخم المتجدد الذي أحدثته الزيارة التي قام بها دار إلى بنجلاديش العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده دار مع خليل الرحمن على هامش الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية (مانيلا)، حيث أكدا التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.. وذلك وفقا لما أورده راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم الأربعاء.

ورحب الوزيران بتعزيز التواصل المباشر بين شعبي البلدين عقب البدء في تسيير رحلات جوية مباشرة هذا العام، كما اتفقا على مواصلة هذا المسار الإيجابي.. وتبادلا وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار وزير الخارجية البنغالي خليل الرحمن المسار الإيجابي للعلاقات منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان العاصمة الفلبينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026

الأهلي

الغندور: الأهلي يحصل على توقيع نجم بتروجيت .. تفاصيل

الذهب

تجاوز 47 ألفاً.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 22-7-2026

رازوفيتش

تفاصيل عقد الزمالك مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

ترشيحاتنا

عجز تمويلي يتجاوز 202 مليون دولار يهدد عمليات مفوضية اللاجئين في الأردن

عجز تمويلي يتجاوز 202 مليون دولار يهدد عمليات مفوضية اللاجئين في الأردن

البنك المركزي الإندونيسي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% بخلاف توقعات أغلبية المحللين

البنك المركزي الإندونيسي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% بخلاف توقعات أغلبية المحللين

قطاع اتصالات يحذّر: حظر هواوي قد يكلّف الاتحاد الأوروبي 40 مليار يورو

قطاع اتصالات يحذّر: حظر هواوي قد يكلّف الاتحاد الأوروبي 40 مليار يورو

بالصور

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار
أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار
أطعمة تساعد على النوم في الجو الحار

نائب رئيس مجلس الوزراء: دعم المستثمرين وتعزيز النشاط الاستثماري في عدد من القطاعات

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

مع ارتفاع درجات الحرارة .. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

تكثيف أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بمدن وقرى الشرقية

تشجير
تشجير
تشجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد