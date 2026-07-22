باكستان وبنجلاديش يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع وزير الخارجية البنغالي خليل الرحمن المسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين والزخم المتجدد الذي أحدثته الزيارة التي قام بها دار إلى بنجلاديش العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده دار مع خليل الرحمن على هامش الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية (مانيلا)، حيث أكدا التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.. وذلك وفقا لما أورده راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم الأربعاء.

ورحب الوزيران بتعزيز التواصل المباشر بين شعبي البلدين عقب البدء في تسيير رحلات جوية مباشرة هذا العام، كما اتفقا على مواصلة هذا المسار الإيجابي.. وتبادلا وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.