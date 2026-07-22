محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سير العمل بمخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم، بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، وجاءت الجولة في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم، وضمان توفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة على مدار اليوم، منذ الصباح وحتى انتهاء الحصة المقررة.

وأشار المحافظ إلى الدور الكبير الذي يلعبه المخبز في تحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة لأبناء المحافظة، مشددًا على كل من الأستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين، والأستاذ محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، باستمرار المتابعة الميدانية، والالتزام التام بالضوابط التموينية، ومراقبة جودة الرغيف، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطنين.

وشدد المحافظ على منع صرف الخبز لأكثر من بطاقة تموينية للمواطن الواحد، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في توزيع الحصص، كما وجه بضرورة تعبئة الخبز في شنط بلاستيكية نظيفة، سواء من جانب المخبز أو من جانب المواطن نفسه.

والتقى محافظ الدقهلية خلال جولته بعدد من المواطنين واستمع إليهم وإلى مطالبهم مؤكدا أنه لا يدخر جهدا في سبيل توفير جميع أوجه الرعاية وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم في مختلف القطاعات على مستوى المحافظة.