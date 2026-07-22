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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي في مجموعة قوية مع فوكس برلين وبرقان بكأس العالم للأندية لكرة اليد 2026

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
حمزة شعيب

أُجريت اليوم قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2026، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة قطبي كرة اليد المصرية الأهلي والزمالك، إلى جانب نخبة من أقوى أندية العالم.

وأسفرت القرعة عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الثانية، حيث يواجه كلًا من برقان الكويتي وفوكس برلين الألماني، بالإضافة إلى الفريق المتأهل من الدور التمهيدي الثاني، في مجموعة تشهد منافسة قوية بين الفرق المشاركة.

على الجانب الآخر، جاء الزمالك في المجموعة الأولى رفقة برشلونة الإسباني ودرب السلطان المغربي وإي سي بينهيروس البرازيلي، فيما يخوض الفريق الأبيض مواجهة في الدور التمهيدي الأول أمام لوس أنجلوس الأمريكي، بينما يلتقي فيسبريم المجري مع سيدني الأسترالي لتحديد المتأهل إلى المجموعة الأولى.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 24 سبتمبر 2026، وتستمر حتى الأول من أكتوبر، في نسخة تستضيفها مصر بمشاركة عدد من أبرز أندية كرة اليد العالمية، وسط طموحات كبيرة من الأهلي والزمالك لتحقيق نتائج مميزة وترك بصمة قوية خلال المنافسات التي تقام على أرضهما.

الأهلي فوكس برلين كأس العالم للأندية كرة اليد

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