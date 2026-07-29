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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل ساندويتش الوافل بحشوات مالحة .. وصفة مبتكرة بطعم شهي

طريقة عمل الوافيل
طريقة عمل الوافيل
أسماء عبد الحفيظ
نتيجة الثانوية العامة 2026

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة مختلفة لكسر الروتين، فإن ساندويتش الوافل بالحشوات المالحة يعد من أحدث الوصفات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يجمع بين قرمشة الوافل من الخارج وحشوات غنية بالنكهات من الداخل، ويمكن تقديمه كوجبة إفطار أو عشاء أو حتى كسناك مشبع.

وفيما يلي نقدّم لكِ طريقة عمل ساندويتش الوافل بحشوات مالحة بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في المنزل، للشيف رباب العمدة .

مقادير عجينة الوافل

- كوبان من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- بيضتان.
- كوب وربع من الحليب.
- ربع كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري).

مقادير الحشوة

- شرائح دجاج مشوية أو بانيه مقطع.
- شرائح تركي مدخن أو لانشون.
- جبنة شيدر أو موزاريلا.
- خس.
- شرائح طماطم.
- خيار مخلل.
- مايونيز.
- مستردة أو صوص رانش حسب الرغبة.

طريقة التحضير

1. اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والملح والسكر في وعاء.
2. في وعاء آخر اخفقي البيض مع الحليب والزيت.
3. أضيفي المكونات السائلة إلى الجافة وقلبي حتى تتجانس دون مبالغة في الخفق.
4. سخني جهاز الوافل وادهني سطحه بقليل من الزيت.
5. اسكبي كمية مناسبة من الخليط واتركيه حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا.
6. اتركي الوافل يبرد لدقيقة حتى يحتفظ بقوامه.
7. ادهني قطعة الوافل بالمايونيز أو الصوص المفضل.
8. أضيفي الدجاج والجبنة والخس والطماطم والمخلل.
9. غطيها بقطعة وافل أخرى وقدميها ساخنة.

أفكار لحشوات مختلفة

- تونة مع جبنة شيدر وذرة.
- سجق مشوح مع فلفل ألوان وجبنة موزاريلا.
- بسطرمة مع جبنة رومي وطماطم.
- بيض أومليت مع جبنة كريمي وأفوكادو.
- مشروم سوتيه مع جبنة موتزاريلا وسبانخ.

أسرار نجاح الوصفة

- لا تفرطي في خلط العجين حتى يظل الوافل هشًا.
- سخني جهاز الوافل جيدًا قبل الاستخدام.
- لا تضعي كمية كبيرة من الحشوة حتى يسهل تناول الساندويتش.
- قدميه مباشرة بعد التحضير للحفاظ على قرمشته.
- يمكن إضافة صوص الثومية أو الباربكيو أو الهوت صوص حسب الذوق.

القيمة الغذائية

يمد ساندويتش الوافل بالحشوات المالحة الجسم بالكربوهيدرات والبروتين، ويمكن جعله أكثر صحة باستخدام دقيق القمح الكامل، والاعتماد على الدجاج المشوي والخضروات الطازجة، مع تقليل كمية الصوصات الدسمة.

ويعد ساندويتش الوافل المالح خيارًا مبتكرًا وسريع التحضير، كما يمكن تنويع حشواته بما يتناسب مع جميع أفراد الأسرة، ليكون وجبة مختلفة تجمع بين الشكل الجذاب والمذاق الشهي.

وافل طريقة عمل الوافيل الوافيل

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