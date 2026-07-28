بعد تأخر صرف مستحقات أصحاب المعاشات.. التأمينات تكشف تطورات أزمة السيستم

شهدت الأيام الماضية حالة من الغضب بين عدد من أصحاب المعاشات بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، نتيجة مشكلات تقنية مرتبطة بأنظمة التشغيل الإلكترونية "السيستم"، ما تسبب في تعطيل بعض إجراءات الصرف وزيادة فترات الانتظار داخل مكاتب الخدمة.

التأمينات: حل الأزمة خلال أيام وصرف المستحقات قبل أول أغسطس

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن أزمة تأخر صرف المعاشات في طريقها إلى الحل خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن الانتهاء من الإجراءات سيكون قبل الأول من أغسطس، مع العمل على إعادة انتظام عملية الصرف للمستحقين.

45 ألف حالة عالقة بسبب تأخر الإجراءات

وكشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن عدد الحالات العالقة الخاصة بالمعاشات بلغ نحو 45 ألف حالة، موضحًا أنه تم الانتهاء من صرف مستحقات 15 ألف حالة، وجارٍ إنهاء إجراءات 18 ألف حالة أخرى، بينما يتبقى نحو 12.7 ألف حالة سيتم العمل على حلها قبل الموعد المحدد.

مطالب بسرعة إنهاء الأزمة وصرف حقوق المتضررين

وأكد النائب أن تأخر صرف المعاشات يمثل حقًا أصيلًا للمواطنين، مشددًا على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة، خاصة أن بعض أصحاب المعاشات يعتمدون بشكل أساسي على هذه المستحقات لتوفير احتياجاتهم اليومية والأدوية.

فوائد تأخير لأصحاب المعاشات المتضررين

وأوضح إيهاب منصور أن أصحاب المعاشات الذين تأخر صرف مستحقاتهم سيحصلون على حقوقهم كاملة، مشيرًا إلى أن صرف فوائد التأخير سيكون بعد الانتهاء من صرف المعاشات المستحقة، باعتباره حقًا قانونيًا لمن تضرر من تأخر الصرف.

تعاون بين البريد وبنك ناصر لتسهيل صرف المعاشات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد لتوسيع خدمات صرف المعاشات والتمويلات، ضمن خطة تعزيز الشمول المالي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

وأوضح أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن التعاون بين الجانبين يأتي للاستفادة من انتشار مكاتب البريد التي يزيد عددها على 4700 مكتب على مستوى الجمهورية، بما يساهم في توفير خدمات مالية أكثر سهولة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.