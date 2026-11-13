إصابة 9 عمال في تصادم سيارة محملة بالعمال في المنزلة بالدقهلية.. أسماء

أُصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالرصيف، على طريق ترعة السلام بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا بوقوع الحادث، على طريق ترعة السلام بين كمين حادوس وكوبري عاشور، انتقل ضباط المباحث و سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص، جميعهم من مركز المطرية، وهم:

العربي محمد حمودة، 39 عاما .محمود علي الشاعر، 30 عاما . الدسوقي محمد خميس، 47 عاما .

السيد محمد العدروسي، 48 عاما.

وأصيب عبدالله محمد حمودة، 36 عاما .

محمد سليمان الأطرش، 28 عاما .محمد العربي البحراوي، 40 عاما .

السيد إبراهيم دعبس، 50 عاما .أحمد فكري الجداوي، 34 عاما .

وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فيما أصيب أحدهم بجرح قطعي بالجبهة ونزيف بالأنف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.