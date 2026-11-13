تحرير 6 محاضر ذبـ ح خارج السلخانة وضبط 351 كيلو لحوم في حملة بالدقهلية

أكدت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، استمرار حملاتها الرقابية على تداول اللحوم بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي لمخالفات الذبح خارج المجازر المعتمدة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، تابع الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، جهود حملة تفتيشية بمركز تمي الأمديد، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر ذبح خارج السلخانة، بإجمالي أوزان بلغت 351 كيلوجرامًا من اللحوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشددت مديرية الطب البيطري بالدقهلية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي لكافة صور الغش والتلاعب باللحوم ومخالفات الذبح خارج المجازر المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يضمن وصول منتجات لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين.