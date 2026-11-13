الدقهلية.. رفع التعديات على حرم الطريق وضبط 475 مخالفة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبالتنسيق مع اللواء خالد محمدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، ولليوم الثامن على التوالي، أعمال الحملة الليلية المكبرة التي نفذها حي غرب المنصورة، وشرطة المرافق، وإدارة المرور، للتصدي لكافة أشكال التعديات على حرم الطريق العام.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار الحملات الميدانية المكثفة، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية، للتعامل الحاسم مع كافة المخالفات والتعديات، وعدم السماح بعودة الإشغالات أو استغلال الأرصفة وحرم الطريق بصورة غير قانونية، مشددًا على ضرورة التصدي لمصادر الضوضاء والتلوث السمعي التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

شارك ميدانيا في قيادة وتسيير فعاليات الحملة كل من، اللواء إسلام الوكيل مساعد مدير أمن الدقهلية، والعقيد صلاح نعيم وكيل إدارة المرافق، والمقدم ناصر سالم وكيل إدارة مباحث التموين، والمقدم عبد الحميد الشورى رئيس مباحث قسم أول المنصورة، والرائد أحمد جمال، والملازم أول محمود جعفر، والملازم أول يوسف شلبي من عمليات مرور الدقهلية، و أحمد سالم من مباحث شرطة المرافق.

كما شارك من جانب رئاسة حي غرب المنصورة، بإشراف

محمد أمين رئيس الحي، كل من، وليد عبادة مدير قسم الإشغالات، بلال ثروت مدير إدارة الأزمات والكوارث، أحمد نشأت مدير قسم الإشغالات بالوردية المسائية، نصر حجاج، أحمد سليم من الإشغالات، وليد جمعة من إدارة الأزمات والكوارث .

وقد استهدفت الحملة الميدانية شوارع: عبد السلام عارف، العبور، أحمد ماهر، سامية الجمل، امتداد شارع الأديب، منطقة الترعة، محيط مستشفى الصدر، شارع بورسعيد، المشاية السفلية، شارع الجمهورية، وشارع الجيش.

وأسفرت عن، ضبط والتحفظ على دراجة بخارية مجهزة بطقم صوت تُحدث ضوضاء بالغة نتيجة تشغيلها بصورتها المرتفعة، و3 دراجات بخارية بها "شكمان" معدل يصدر أصواتاً مزعجة، بالإضافة إلى ضبط 6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، وتسليم كافة الدراجات البخارية المضبوطة لإدارة مرور الدقهلية.

كما شهدت الحملة إزالة كافة تعديات المحال التجارية والمقاهي التي تجاوزت المساحات القانونية المرخصة لها واحتلت أرصفة المشاة، والتعامل الفوري مع تجمعات الباعة الجائلين، فضلاً عن رفع الحواجز الحديدية، والكتل الأسمنتية، والأعمدة، والإطارات التالفة التي تحجز أماكن انتظار السيارات بشكل

عشوائي.

كما شملت الأعمال إزالة اللوحات الإعلانية واللافتات غير المرخصة التي تعوق الرؤية وتسيء للمظهر الحضاري، وأسفرت عن تحرير 26 محضر إشغال، وبلغ إجمالي المضبوطات التي تم التحفظ عليها فورياً 465 مضبوطة متنوعة، حيث جرى إيداعها بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين. الحملة المكبرة للتصدي لظاهرة التلوث السمعي ورفع التعديات على حرم الطريق وضبط 475 مضبوطة متنوعة ودراجات بخارية مخالفة