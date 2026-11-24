وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية اليوم على خطة توزيع أسهم مصفاة "دانجوتي" على المستثمرين المشاركين في طرحها العام الأولي، الذي شهد إقبالا كبيرا، في خطوة تمهد لاستكمال إجراءات إدراج أسهم المصفاة في سوق المال.

ووفق شبكة "سي إن بي سي أفريكا" ، فإن موافقة الهيئة تمثل خطوة مهمة نحو استكمال إجراءات الطرح، الذي أُغلق الشهر الماضي، تمهيدا لبدء تداول أسهم المصفاة في البورصة خلال وقت لاحق من نوفمبر الجاري.

وأضافت أن المصفاة كانت تسعى أيضا للحصول على موافقة لزيادة حجم الطرح بنسبة تصل إلى 30%، في ضوء الإقبال الكبير من المستثمرين، الذي تجاوز التوقعات الأولية.

ويتيح الطرح للمستثمرين النيجيريين فرصة المشاركة في ملكية المصفاة، إذ أمكن الاكتتاب بحد أدنى يبلغ 10 أسهم، من خلال منصات التكنولوجيا المالية وغيرها من القنوات الرقمية، بما يعادل استثمارا يبدأ من نحو 4 دولارات.

وكان أليكو دانجوتي، مؤسس مجموعة دانجوتي وأغنى رجل في أفريقيا، قد وصف الطرح بأنه فرصة لإتاحة الاستثمار في المصفاة أمام المواطنين النيجيريين، بما يسمح لهم بالمشاركة في عوائد أحد أكبر المشروعات الصناعية في البلاد.

وتكتسب المصفاة، الواقعة على أطراف مدينة لاجوس، أهمية متزايدة في سوق الطاقة الأفريقية، إذ أسهم تشغيلها منذ عام 2024 في إعادة تشكيل سوق الوقود النيجيرية، فضلا عن تعزيز قدرات البلاد على تصدير المنتجات البترولية، بما في ذلك وقود الطائرات إلى أسواق في أوروبا الغربية.

وتبلغ تكلفة إنشاء المصفاة نحو 20 مليار دولار، وتصل طاقتها التكريرية الحالية إلى نحو 700 ألف برميل يوميا، فيما تستهدف مضاعفة هذه الطاقة لتبلغ 1.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2029.

وفي سياق متصل، أشار دانجوتي إلى إمكانية إدراج نشاط تكرير النفط التابع للمصفاة في إحدى البورصات الأمريكية من خلال إدراج ثانوي خلال فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات.

وينظر إلى طرح أسهم مصفاة دانجوتي باعتباره خطوة مهمة لتعميق سوق رأس المال النيجيرية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين، فضلا عن تعزيز قدرة القطاع الخاص على تمويل المشروعات الصناعية الكبرى، في وقت تسعى فيه نيجيريا إلى تقليل اعتمادها على واردات الوقود وزيادة القيمة المضافة لقطاعها النفطي.

ويعكس الطرح العام الأولي لمصفاة دانجوتي تنامي دور الاستثمارات المحلية في دعم قطاع الطاقة النيجيري، كما يمثل اختبارا لمدى قدرة سوق المال على جذب رؤوس الأموال لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى، في ظل مساعي أبوجا لتعزيز أمن الطاقة، وتقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وترسيخ مكانة نيجيريا مركزا إقليميا لتكرير النفط وتصدير الوقود في أفريقيا.