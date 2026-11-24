حذرت مجموعة بيبكور هولدينجز الجنوب أفريقية، العاملة في قطاع تجارة التجزئة، من أن الاضطرابات في الموانئ وتأخر وصول البضائع قد يؤثران سلبا على حركة المبيعات خلال موسم الأعياد، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى ضمان توافر المنتجات استعدادا لفترات التسوق الرئيسية بنهاية العام.

وأوضحت المجوعة - في بيان اليوم بشأن نتائجها المالية - أنها أعطت الأولوية لتأمين إمدادات السلع والمنتجات الأساسية لمواجهة الطلب المتوقع خلال موسم تخفيضات «الجمعة السوداء» وعطلات نهاية العام، وسط تحديات تتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد وتأخر الشحنات.

وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت «بيبكور» ارتفاعا بنسبة 9.7% في أرباحها الرئيسية المعدلة للسهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.9% لتصل إلى 105.9 مليار راند جنوب أفريقي.

وأشارت الشركة إلى أن نموذج أعمالها القائم على تقديم المنتجات بأسعار مخفضة أسهم في تعزيز حصتها السوقية بأكثر من 200 نقطة أساس في فئاتها الرئيسية، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة والنقل.

وتعد «بيبكور» من كبرى مجموعات تجارة التجزئة في جنوب أفريقيا، وتمتلك عددا من العلامات التجارية، من بينها «بيب» و«أكرمانز»، المتخصصتان في بيع الملابس والمنتجات الاستهلاكية بأسعار تنافسية.

وفي سياق آخر، أعلنت المجموعة اعتزامها استكمال عملية دمج شركتي «فلاش» و«شوب تو شوب»، التي جرى الإعلان عنها في يوليو الماضي، خلال النصف الثاني من السنة المالية 2027.

ويأتي تحذير «بيبكور» في وقت تواجه فيه شركات تجارة التجزئة في جنوب أفريقيا تحديات متزايدة تتعلق بكفاءة سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل، إذ تمثل اضطرابات الموانئ وتأخر حركة الشحن مخاطر إضافية على توافر السلع واستمرارية الإمدادات، لا سيما خلال مواسم التسوق التي تشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب الاستهلاكي.

بيبكور هولدينجز مجموعة تجزئة كبرى في جنوب أفريقيا، مدرجة في بورصة جوهانسبرج، وتُعد من أبرز شركات تجارة السلع الاستهلاكية منخفضة ومتوسطة الأسعار في جنوب القارة الأفريقية.

تتمتع بيبكور بشبكة واسعة من المتاجر وقاعدة كبيرة من العملاء، وتؤدي دورًا مهمًا في سوق التجزئة بجنوب أفريقيا، خاصة في قطاع الملابس والسلع الأساسية. كما توسعت في الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية لخدمة المستهلكين والتجار.