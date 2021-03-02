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توك شو

فنانة تشكو اضطهاد أهلها لها .. وتكشف كواليس أزمة ترحيلها من كندا.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:00 م
صفاء مغربي
صفاء مغربي
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هاني حسين
كشفت الفنانة صفاء مغربي، تفاصيل أزمة ترحيلها من كندا بسبب عدم اعتراف كندا بشخصيتها، قائلة إن قرار ترحيلها من كندا  تم إيقافه بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إثبات  شخصيتها وتقديم ما يثبت ذلك.


وأضافت صفاء مغربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن  " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:"أشكر أشرف زكي نقيب الممثلين الذي  أوصلني  بالقنصل المصري في كندا  والذي ساعدني كثيرا لاثبات شخصيتي لمنع الترحيل ".


وتابعت مغربي:" حياتي مليئة بالأزمات والقسوة بسبب اهلي وطريقة معاملتهم لي ".


ولفتت:"  اتولدت في الصعيد وانتقلت إلى القاهرة وكان عندي  مشاكل كثيرة مع اهلي واتخطبت لقريبي على الرغم من رفضي وتعرضت لقسوة من اهلي  في مراحل نشأتي ".


وأكملت صفاء مغربي:"  أهلي كانوا رافضين زواجي من المخرج يوسف شرف الدين بسبب فارق السن ثم تقبلوا الامر"، مضيفة:" عندي مشاكل مع اهلي ومستمرة إلى الآن".

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