القومي للسينما يشارك في فعاليات «أيام أكتوبر الثقافية» بمركز الهناجر للفنون

يشارك مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، في فعاليات «أيام أكتوبر الثقافية»، التي ينظمها قطاع المسرح، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، وذلك يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

معرض للفنون التشكيلية بعنوان «أكتوبر.. ملحمة نصر وإبداع»

وتتضمن الفعاليات إقامة معرض للفنون التشكيلية بعنوان «أكتوبر.. ملحمة نصر وإبداع»، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، إلى جانب برنامج ثقافي وفني متنوع يهدف إلى إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتعريف الأجيال الجديدة بقيم البطولة والتضحية والانتماء الوطني.

ويشارك المركز القومي للسينما في الاحتفالية من خلال عرض الفيلم التسجيلي «تحية لمقاتل مصر»، الذي يأتي ضمن الأنشطة السينمائية المصاحبة للفعاليات، بهدف تسليط الضوء على بطولات المقاتل المصري وتخليد روح النصر.

كما يشمل البرنامج معرضًا للكتب، وعروضًا فنية متنوعة، وورشًا فنية وإبداعية تناسب مختلف الفئات العمرية، بمشاركة عدد من هيئات وقطاعات وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني.

وتشهد الفعاليات مشاركة مكتبات مصر العامة من خلال المكتبات المتنقلة والورش الفنية، إلى جانب مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وعدد من الجامعات المصرية والإدارات التعليمية، في إطار تعاون مؤسسي يهدف إلى تقديم تجربة ثقافية وفنية متكاملة للجمهور.

من جانبها، أكدت الدكتورة أسماء جبر، المنسق العام للفعاليات، أن تضافر الجهود بين المؤسسات الثقافية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة، ويمنح العمل الثقافي طابعًا متميزًا يجمع بين الفن والمعرفة والتوعية.

وأضافت أن هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لتعريف الشباب والأجيال الجديدة بتاريخهم الوطني، من خلال وسائل مبتكرة وأنشطة تفاعلية تسهم في ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز ببطولات الشعب المصري وانتصاراته.

يُذكر أن جميع الفعاليات متاحة للجمهور مجانًا، في إطار حرص الجهات المشاركة على إتاحة الأنشطة الثقافية والفنية لمختلف فئات المجتمع، وتعزيز دور الثقافة في الحفاظ على الذاكرة الوطنية والاحتفاء بذكرى نصر أكتوبر المجيد.