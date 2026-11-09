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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رقم قيد وهمي ومنشورات تدافع عنه.. الأطباء تفجر مفاجآت بشأن منتحل صفة طبيب بالدقهلية

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
محمد البدوي

كشف الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن تفاصيل جديدة في واقعة ضبط شخص ينتحل صفة طبيب بمحافظة الدقهلية، رغم عدم حصوله على المؤهل الطبي أو امتلاكه قيدًا نقابيًا صحيحًا، مشيرًا إلى أن المفاجأة كانت في ظهور منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدافع عنه بعد انكشاف الواقعة.

رقم القيد النقابي الذي يستند إليه

وقال زهران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، إن الشخص كان يقدم نفسه باعتباره طبيب باطنة، ويستقبل الحالات داخل مجمعات خيرية صغيرة، موضحًا أن رقم القيد النقابي الذي كان يستند إليه تبين أنه غير حقيقي.

ولفت إلى وجود شهادات وشكاوى مرتبطة بنشاط الشخص، موضحًا أنه كان يتعامل مع الحالات البسيطة، مثل نزلات البرد، ويصف لها المسكنات وبعض الأدوية المتداولة، رغم خطورة ممارسة الطب دون تأهيل علمي وترخيص قانوني.

 خطورة انتحال صفة طبيب

وأبدى عضو مجلس نقابة الأطباء استغرابه من تداول منشورات تدافع عن الشخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم خطورة انتحال صفة طبيب، مؤكدًا أن التعامل مع المرضى ووصف الأدوية مسؤولية لا يجوز إسنادها إلى غير المتخصصين.

وأوضح أن إدارة العلاج الحر تتولى الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وتمتلك آليات لرصد المخالفات وضبط حالات ممارسة المهنة دون ترخيص، مشيرًا إلى أن تدخل الإدارة في الواقعة أسهم في كشف حقيقة الرقم النقابي المزيف.

وشدد زهران على أن مهنة الطب من المهن التي تتطلب دراسة وتأهيلًا علميًا متخصصًا، وأن السماح لغير المؤهلين بممارستها قد يعرض حياة المرضى لمخاطر صحية جسيمة.

نقابة الأطباء المؤهل الطبي الدكتور أحمد زهران

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