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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو السولية يؤدي مناسك العمرة خلال فترة التوقف الدولي

عمرو السولية
عمرو السولية
منار نور

شارك عمرو السولية، نجم نادي سيراميكا كليوباترا، صورة له عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، أثناء أدائه مناسك العمرة، مستغلًا فترة التوقف الدولي


وكان عمرو السولية قد انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025، بعد مسيرة استمرت نحو 9 سنوات داخل صفوف النادي الأهلي، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات.


في سياق متصل، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر ومالاوي الأولى

يلتقي منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب المصري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

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