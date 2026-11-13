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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من «المظاليم» إلى دكة منتخب مصر.. محمد عبد الكريم رحلة طويلة من العمل في الظل إلى الجهاز الفني للفراعنة

محمد عبد الكريم
محمد عبد الكريم
حمزة شعيب

لم يكن انضمام محمد عبد الكريم إلى الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر مجرد اختيار لمدرب عام، بل جاء تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل في الملاعب المصرية، بدأت بعيدًا عن الأضواء، مرورًا بعدد من أندية الدوري الممتاز، وصولًا إلى المنتخب الوطني.

وأثار وجود محمد عبد الكريم ضمن الجهاز الفني تساؤلات عديدة، خاصة مع تمسك علي ماهر بالاستعانة به في مختلف محطاته التدريبية، وهو ما يعكس حجم الثقة والتفاهم بين الثنائي، بعد سنوات من العمل المشترك وتحقيق عدد من النجاحات.

البدايات.. من قطاعات الناشئين إلى دوري المظاليم

بدأ محمد عبد الكريم مشواره التدريبي قبل عام 2017، من خلال العمل في قطاعات الناشئين وفرق الدرجات الأدنى، بعيدًا عن الأضواء والشهرة، حيث اكتسب خبرات مهمة في التعامل مع اللاعبين واكتشاف المواهب وفهم طبيعة المنافسة في الكرة المصرية.

وشكلت تلك المرحلة قاعدة أساسية في مسيرته، قبل أن ينتقل إلى العمل في الدوري الممتاز، ويبدأ رحلة التعاون مع علي ماهر، التي استمرت عبر عدة أندية ومحطات كروية.

الرخصة التدريبية.. سر استمراره في الجهاز الفني

يمتلك محمد عبد الكريم الرخصة التدريبية الإفريقية «CAF A»، المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهي من المؤهلات المهمة للعمل في الأجهزة الفنية على مستوى المنافسات الكبرى.

وتكتسب هذه الرخصة أهمية خاصة في ظل اللوائح المنظمة للعمل الفني، إذ ترتبط بمتطلبات تولي بعض المهام الفنية، ومن بينها إدارة الفريق من المنطقة الفنية في حالات غياب المدير الفني أو إيقافه، وفقًا للوائح المعمول بها.

وجاءت هذه المؤهلات ضمن العوامل التي دعمت استمراره في الجهاز الفني لمنتخب مصر، خاصة بعد استبعاد باسم علي من التشكيل المعلن للجهاز المعاون، بسبب عدم استيفاء متطلبات الرخصة التدريبية وفقًا لما تردد بشأن الواقعة.

محطات محمد عبد الكريم مع علي ماهر من 2017 إلى 2026

ارتبط اسم محمد عبد الكريم بعدد من التجارب التدريبية التي خاضها علي ماهر في الدوري المصري، حيث كان حاضرًا في محطات مهمة من مسيرته، بداية من الأسيوطي سبورت وصولًا إلى سيراميكا كليوباترا.

الأسيوطي سبورت (2017-2018)

كانت تجربة الأسيوطي سبورت من أبرز محطات انطلاق الثنائي في الدوري الممتاز، حيث قدم الفريق مستويات لافتة تحت قيادة علي ماهر وجهازه المعاون، ونجح في جذب الأنظار بأسلوبه الهجومي.

سموحة (2018)

انتقل الثنائي إلى سموحة، في تجربة جديدة بالدوري الممتاز، شهدت العمل على تطوير أداء الفريق والمنافسة في المسابقة المحلية.

إنبي (2018-2019)

واصل محمد عبد الكريم العمل مع علي ماهر داخل نادي إنبي، ليضيف إلى خبراته تجربة جديدة مع أحد أندية الدوري الممتاز.

المصري البورسعيدي.. الولاية الأولى (2020-2021)

شهدت محطة المصري البورسعيدي العمل على إعادة بناء الفريق، مع السعي للمنافسة على المراكز المتقدمة وحجز مقعد في البطولات الإفريقية.

فيوتشر (2021-2023)

كانت تجربة فيوتشر من المحطات المهمة في مسيرة الثنائي، حيث ساهم الجهاز الفني في بناء فريق قادر على المنافسة محليًا، وظهر بصورة مميزة في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

المصري البورسعيدي.. الولاية الثانية (2023-2025)

عاد محمد عبد الكريم للعمل مجددًا مع علي ماهر في المصري، وواصل الفريق المنافسة على المراكز المتقدمة، ونجح في حجز مقعد بالبطولات الإفريقية.

وشهدت هذه الفترة تولي عبد الكريم بعض المهام الفنية وقيادة التدريبات خلال فترات غياب علي ماهر، الذي كان منشغلًا بالحصول على الرخصة التدريبية الاحترافية «Pro».

سيراميكا كليوباترا (2025-نوفمبر 2026)

مثلت تجربة سيراميكا كليوباترا المحطة الأخيرة قبل الانضمام إلى المنتخب الوطني، وشهدت تحقيق الفريق نتائج لافتة، أبرزها التتويج بكأس عاصمة مصر، إلى جانب تحقيق أفضل مركز له في الدوري وفقًا للأرقام الواردة عن التجربة.

منتخب مصر (نوفمبر 2026)

وصلت رحلة محمد عبد الكريم إلى محطة جديدة بانضمامه إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر، ليبدأ تحديًا مختلفًا على المستوى الدولي، بعد سنوات من العمل المشترك في الأندية المصرية.

كأس الرابطة وإنجازات لافتة في مسيرته

شهدت مسيرة محمد عبد الكريم مع الأجهزة الفنية التي عمل بها تحقيق عدد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس رابطة الأندية المصرية مرتين.

وجاء اللقب الأول مع فيوتشر عام 2022، ليصبح أول بطولة في تاريخ النادي، قبل أن يتكرر الإنجاز مع سيراميكا كليوباترا عام 2025.

كما ساهم الجهاز الفني في قيادة سيراميكا كليوباترا لتحقيق المركز الرابع في الدوري المصري، في إنجاز تاريخي للنادي، بعدما أنهى المسابقة برصيد 44 نقطة، وفقًا للأرقام المذكورة.

وعلى الصعيد الإفريقي، خاض عبد الكريم تجارب مع فيوتشر والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفيدرالية، وشارك في مشوار الفريقين نحو الأدوار الإقصائية.

محمد عبد الكريم وتطوير اللاعبين.. بصمة في مسيرة عدد من النجوم

لم تقتصر خبرات محمد عبد الكريم على النتائج والبطولات، بل امتدت إلى العمل على تطوير اللاعبين والمساهمة في ظهور عدد من الأسماء التي وصلت لاحقًا إلى صفوف المنتخب المصري.

ومن بين الأسماء التي ارتبطت بتجارب الأجهزة الفنية التي عمل بها، عمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وإسلام عيسى، في إطار العمل على تطوير العناصر المميزة ومنحها الفرصة لإثبات قدراتها.

لماذا يتمسك علي ماهر بوجود محمد عبد الكريم في منتخب مصر؟

يمثل التفاهم الفني بين علي ماهر ومحمد عبد الكريم أحد أبرز أسباب استمرار التعاون بينهما، بعدما عملا سويًا لسنوات طويلة في أكثر من نادٍ، وأصبح كل منهما على دراية كاملة بطريقة تفكير الآخر وأسلوبه في إدارة المباريات والتدريبات.

كما يمنح وجود عبد الكريم الجهاز الفني قدرًا من الاستقرار، نظرًا لمعرفته بتفاصيل أفكار المدير الفني، وهو ما قد يساعد على اختصار الوقت في التحضير للمباريات المقبلة، خاصة مع أهمية الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

إلى جانب ذلك، يُعرف محمد عبد الكريم بالهدوء والواقعية في التعامل مع المواقف المختلفة، وهي صفات قد تمثل إضافة للجهاز الفني، في ظل الضغوط الكبيرة المرتبطة بالعمل مع منتخب بحجم المنتخب المصري.

وبين سنوات العمل في الدرجات الأدنى وتجارب الدوري الممتاز والبطولات الإفريقية، وصولًا إلى قيادة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، تبدو تجربة محمد عبد الكريم نموذجًا لمسيرة فنية اعتمدت على التدرج واكتساب الخبرات، بعيدًا عن الأضواء، حتى وصل صاحبها إلى أحد أهم المواقع في كرة القدم المصرية.

دوري المظاليم منتخب مصر محمد عبد الكريم

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