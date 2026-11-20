أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الجمعة، بيانًا صحفيًا سلط فيه الضوء على أبرز المؤشرات الإحصائية الخاصة بالأطفال في مصر والعالم، بما يشمل السكان والتعليم والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية.

وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار «يومي، حقوقي، مستقبلي»، تخليدًا لذكرى إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وضمان توفير بيئة آمنة تدعم نموهم وتكوين شخصياتهم.

2.4 مليار طفل حول العالم

وأوضح الجهاز أن عدد الأطفال دون 18 عامًا على مستوى العالم يبلغ نحو 2.4 مليار طفل، يمثلون 28.9% من إجمالي سكان العالم خلال عام 2026، فيما تتصدر الهند قائمة الدول الأكثر احتواءً على الأطفال بنحو 436 مليون طفل.

وعلى مستوى التعليم، بلغ معدل التسرب عالميًا 10.3% في المرحلة الابتدائية و14.6% في المرحلة الإعدادية خلال عام 2025، بينما سجل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 37.4 حالة لكل ألف مولود حي خلال عام 2024، وتصدرت نيجيريا دول العالم في هذا المؤشر بمعدل 116 حالة وفاة لكل ألف مولود حي.

وفي المؤشرات الصحية والتغذوية، يعاني 23.2% من الأطفال دون الخامسة عالميًا من التقزم، فيما تبلغ نسبة الأطفال المصابين بالهزال 6.6%، ونسبة الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن 5.5% خلال عام 2024. كما بلغ عدد الأطفال الموجودين في دور الرعاية حول العالم نحو مليوني طفل خلال عام 2025.

190.8 مليون طفل في الدول العربية

وبلغ عدد الأطفال في الدول العربية نحو 190.842 مليون طفل خلال عام 2026، بما يمثل 7.9% من إجمالي أطفال العالم، وتصدرت مصر الدول العربية من حيث عدد الأطفال.

كما سجلت الصومال أعلى معدل لوفيات الأطفال دون الخامسة على مستوى الدول العربية خلال عام 2024، بنحو 101 حالة وفاة لكل ألف مولود حي.

39.8 مليون طفل في مصر يمثلون 36.4% من السكان

وبحسب إسقاطات السكان، بلغ عدد الأطفال دون 18 عامًا في مصر نحو 39.8 مليون طفل في 1 يوليو 2026، منهم 20.4 مليون ذكر بنسبة 51.3%، و19.4 مليون أنثى بنسبة 48.7%، يمثلون 36.4% من إجمالي السكان.

وأشار الجهاز إلى انخفاض طفيف في نسبة الأطفال من إجمالي السكان بين عامي 2025 و2026، لتتراجع من 36.8% إلى 36.4%.

التسرب من التعليم في مصر

وأظهرت مؤشرات التعليم خلال العام الدراسي 2025/2026، انخفاض معدل التسرب من المرحلة الابتدائية إلى 0.3%، مع تسجيل الذكور معدلًا بلغ 0.3% مقابل 0.2% للإناث.

كما بلغ معدل التسرب من المرحلة الإعدادية 0.5%، دون اختلاف بين الذكور والإناث.

وفيما يتعلق بكثافة الفصول، بلغ متوسط عدد التلاميذ في الفصل بالتعليم ما قبل الابتدائي العام 30 تلميذًا، مقابل 41 تلميذًا بالتعليم الأزهري.

وسجلت كثافة الفصل في المرحلة الابتدائية العامة 39 تلميذًا، مقابل 47 تلميذًا بالتعليم الابتدائي الأزهري، فيما بلغت كثافة الفصول بالمرحلة الإعدادية العامة 40 تلميذًا، مقابل 42 تلميذًا بالتعليم الإعدادي الأزهري.

29 وفاة لكل ألف مولود.. مؤشرات صحة الأطفال في مصر

ووفقًا للمؤشرات الأولية للمسح الصحي للأسرة المصرية 2025، بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في مصر 29 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، فيما سجل معدل وفيات حديثي الولادة 18 حالة لكل ألف مولود حي، مقابل 7 حالات لوفيات ما بعد حديثي الولادة.

وبلغ معدل وفيات الرضع 25 حالة لكل ألف مولود حي، بينما سجلت وفيات الأطفال في الفئة العمرية من سنة إلى 4 سنوات نحو 4 حالات لكل ألف مولود حي.

وفيما يتعلق بالحالة التغذوية، بلغت نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من التقزم 13.8%، فيما سجلت نسبة الأطفال المصابين بزيادة الوزن 9.8%، ونقص الوزن 2.7%، بينما بلغت نسبة الأطفال الذين يعانون من الهزال 1.7%.

عمالة الأطفال في مصر تبلغ 5.2%

وفي مؤشرات حماية الطفل، بلغت نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 17 عامًا، ممن قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية، نحو 5.2% خلال عام 2025.

وسجلت محافظات وجه قبلي أعلى نسبة لعمالة الأطفال بنحو 6.7%، مقابل 3.7% في محافظات الحدود، فيما ارتفعت النسبة في المناطق الريفية لتصل إلى 7.7% في ريف وجه قبلي و4.7% في ريف وجه بحري.

16.5 ألف حضانة و430 مؤسسة إيوائية للأطفال

وبلغ عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي نحو 16,560 حضانة، تضم 621,806 أطفال خلال عام 2024، فيما بلغ عدد المؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 430 مؤسسة، تضم 8,866 طفلًا.

كما بلغ عدد مراكز مكافحة عمالة الأطفال 22 مركزًا، استفاد منها 1,032 طفلًا خلال عام 2024، فيما وصل عدد الأسر المستفيدة من معاش الأيتام التابع لوزارة التضامن الاجتماعي إلى 6,281 أسرة، وبلغت القيمة المنصرفة 41,447 جنيهًا خلال العام المالي 2023/2024.

وعلى صعيد الرعاية الثقافية، بلغ عدد أندية الطفل على مستوى الجمهورية 304 أندية، تضم 11,957 طفلًا، فيما بلغ عدد مكتبات الأطفال 245 مكتبة، يستفيد منها 5,745 طفلًا خلال عام 2024.

مبادرات حكومية لتعزيز حقوق الطفل

وتواصل الدولة جهودها لتعزيز حقوق الأطفال وتوفير بيئة داعمة لنموهم الصحي والنفسي والاجتماعي، من خلال عدد من المبادرات والبرامج التي تستهدف مختلف جوانب حياة الطفل.

ويستعد المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال عام 2026 للإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية «طفل متوازن.. مجتمع متماسك»، التي تستهدف تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال وحمايتهم من المخاطر والتحديات، بما يدعم نموهم بصورة متوازنة.

كما أطلق المجلس، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر 2024-2029، بهدف تمكين الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة من البقاء والنماء والوصول إلى أقصى إمكاناتهم.

وفي إطار مواجهة عمالة الأطفال، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خلال 2026 مراكز مكافحة الطفل العامل، لتقديم الرعاية والتأهيل للأطفال العاملين دون 18 عامًا وأسرهم، وتوفير أنشطة تنموية ومهارية تساعدهم على استغلال أوقات الفراغ، وتشجعهم على استكمال التعليم والابتعاد عن المهن الخطرة.

كما أطلقت وزارة الصحة والسكان، في سبتمبر 2026، خدمات متكاملة لصحة الطفل والأم داخل وحدات الرعاية الأولية، تشمل متابعة النمو والتطور، والتطعيمات، والكشف المبكر عن سوء التغذية والأنيميا والتقزم والأمراض المختلفة، إلى جانب رعاية حديثي الولادة والأطفال المبتسرين.

وفي مجال الحماية الرقمية، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في يونيو 2026، حملة للأمان الرقمي وحماية الأطفال عبر مبادرة «واعي.نت»، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول، من خلال رسائل توعوية تستهدف تعزيز سلامة الأسرة والأطفال على الإنترنت.

كما أطلقت وزارة الثقافة، في مارس 2026، مجموعة من المسابقات والجوائز والمنافسات لاكتشاف المواهب لدى الأطفال، مع تقديم الدعم للفائزين من خلال نشر أعمالهم الأدبية والفنية وإتاحة الفرص لعرض إبداعاتهم أمام الجمهور.

وفي السياق ذاته، نسقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع وزارتي الثقافة والسياحة والآثار تنظيم ورش عمل تفاعلية للأطفال، شملت تعليم الكتابة الهيروغليفية وعروضًا فنية متنوعة، بهدف تعزيز الوعي الثقافي وحماية الأطفال من التهميش الاجتماعي.