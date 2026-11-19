أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 19 / 11 / 2026 بياناً صحفياً بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي والذي بدأ الاحتفال به عام 1990 بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيماناً واعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات.





عدد السكان بقارة إفريقيا عام 2026



يبلغ عدد سكان قــــــارة إفريقيـــا (1.560) مليار نسمة بما يمثل 19% من سكان العالم الذي يبلغ (8.241) مليــــار نسمة في 2026.

من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم (9.621) مليار نسمة عام 2050 بزيادة سكانية قدرها 1.380مليار نسمة مقارنة بعدد سكان العالم 8.241 مليار نسمة بعام 2026. ومن الملاحظ أن الزيادة السكانية في قارة إفريقيا وحدها ستمثل الجانب الأكبر من الزيادة السكانية العالمية خلال الفترة (2026-2050).



وفقاً لتوزيع سكان العالم عام 2050 حسب القارات فمن المتوقع أن تمثل قارة إفريقيا (25.9%) من سكان العالم مقابل 19% عام 2026 مما يدل على ارتفاع معدل النمو السكاني لقارة افريقيا بخلاف قارات العالم الأخرى التي من المتوقع انخفاض معدل النمو السكاني لها خلال عام 2050.



تحتل نيجيريا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم غرب إفريقيا وعلى مستوى القارة عموما عام 2026 ببلوغ عدد السكان 250.2 مليون نسمة حيث تمثل 16% من جملة عدد سكان افريقيا و3.0% من جملة سكان العالم وترتيبها الأولى إفريقياً ورقم 6 عالمياً من حيث عدد السكان.



تحتل إثيوبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شرق إفريقيا عام 2026 ببلوغ عدد السكان 138.9 مليون نسمة حيث تمثل 8.9% من جملة عدد سكان افريقيا و 1.7% من جملة سكان العالم وترتيبها الثانية إفريقياً ورقم 10 عالمياً من حيث عدد السكان.



تحتل جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2026 ببلوغ عدد السكان 109.3 مليون نسمة حيث تمثل 7.0%من جملة عدد سكان افريقيا و1.3% من جملة سكان العالم وترتيبها الثالثة إفريقياً ورقم 13 عالمياً من حيث عدد السكان.



تحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم وسط إفريقيا عام 2026 ببلوغ عدد السكان

116.5مليون نسمة حيث تمثل 7.5% من جملة عدد سكان افريقيا و1.4% من جملة سكان العالم وترتيبها الرابعة إفريقياً ورقم 15 عالمياً من حيث عدد السكان.



تحتل جنوب افريقيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم جنوب إفريقيا عام 2026 ببلوغ عدد السكان 63.5مليون نسمة حيث تمثل 4.1% من جملة عدد سكان افريقيا و0.8% من جملة سكان العالم وترتيبها السادسة إفريقياً ورقم 24 عالمياً من حيث عدد السكان.

ثانياً: أهم المؤشرات الديموجرافية لسكان قارة إفريقيا

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معدلات الزيادة الطبيعية 2026



- بلغ معدل الزيادة الطبيعية في قارة افريقيا 2.4% عام 2026 وقد شملت كل من أقاليم شرق افريقيا ووسط وغرب افريقيا على اعلى ثلاث دول في معدلات الزيادة الطبيعية وهم جمهورية وسط افريقيا والصومال ومالي بمعدل 3.8% ، 3.5% و 3.4 على الترتيب تلاها إقليم شمال افريقيا ممثل بدولة السودان ب 2.6% وأقلهم دولة ناميبيا بـ 1.9% بإقليم جنوب افريقيا.

- والجدير بالذكر ان معدل الزيادة الطبيعية في مصر يبلغ 1.3%



معدلات البقاء على قيد الحياة 2026



معدل البقاء على قيد الحياة في قارة افريقيا (الذكور 64 سنة و الاناث 68 سنة)، بينما معدل البقاء على قيد الحياة على مستوى العالم (الذكور 71 سنة والاناث 76 سنة) .واما في مصر يبلغ هذا المعدل 69.7 سنة للذكور و 74.7 سنة للإناث طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

اكبر القارات والدول الافريقية وفقا للاقاليم الجغرافية الافريقية



قارة افريقيا تعد قارة فتية واكثر قارة على مستوى قارات العالم في الفئة العمرية ) اقل من 15 سنة ( بنسبة 39 % من اجمالي السكان وبذلك تعد قارة واعدة من حيث الطاقة البشرية المستقبلية تليها قارتي اسيا والاوقيانوسيا بنسبة 22% واقلهم قارة أوروبا بنسبة 15 %.



اما على مستوى الدول الافريقية وفقا للأقاليم الافريقية فقد مثلت دولة جمهورية افريقيا الوسطى بوسط افريقيا اعلى نسب للفئة العمرية ) اقل من 15 سنة ( بنسبة 49%، تليها دولة الصومال بإقليم شرق افريقيا بنسبة 48% واعلى الدول بإقليم غرب افريقيا دولة مالي بنسبة 47% ثم دولة السودان بإقليم شمال افريقيا بنسبة 40% ، اما دولة ناميبيا مثلت اعلى نسبة بإقليم جنوب افريقيا بنسبة 37%.



في حين تبلغ نسبة السكان اقل من 15 سنة في مصر بإقليم شمال افريقيا 31 % من السكان .