قررت محكمة جنايات الجيزة ، تأجيل محاكمة 21 متهمًا، بينهم 12 سيدة أجنبية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«عصابة تهريب المخدرات الدولية»، والمتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي دولي تخصص في جلب المواد المخدرة والاتجار بها، لجلسة 25 يناير 2027.

قائمة المتهمين

تضم القضية متهمين اثنين مصريين و19 متهمًا من جنسيات عربية وإفريقية مختلفة، من بينهم 12 سيدة، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي دولي لممارسة نشاط جلب والاتجار بالمواد المخدرة.

واستجابت المحكمة لعدد من الطلبات الجوهرية المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين، لارتباط تلك الطلبات بموضوع الدعوى وأهميتها في كشف ملابسات الواقعة واستجلاء الحقيقة، وتضمنت طلبات الدفاع ضم دفتر أحوال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن الفترة المرتبطة بواقعة الدعوى، واستخراج شهادات تحركات لجميع المتهمين من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إلى جانب ضم دفاتر الشقق المفروشة المؤجرة التابعة لقسمي شرطة العجوزة والدقي.

كما طلب الدفاع استخراج التقرير الفني الخاص بفحص الهواتف المحمولة للمتهمين والبيانات الفنية المرتبطة بها من الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عن مناقشة شهود الإثبات والاستماع إلى شهود النفي.

وطالبت هيئة الدفاع أيضًا ، بتمكينها من الاطلاع على المقاطع المرئية المتعلقة بواقعة الضبط، والتي قالت إنها تُظهر كيفية تنفيذ إجراءات القبض، بما يستوجب مناقشتها ومقارنتها بما ورد في أوراق القضية.