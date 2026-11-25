أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني بيانًا رسميًا، الأربعاء، كشف خلاله تفاصيل توقيت تجديد عقد نجمه جمال موسيالا، مؤكدًا أن الاتفاق على تمديد التعاقد تم قبل ظهور الأعراض العصبية التي يعاني منها اللاعب، وذلك بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن مستقبله ووضعه الصحي.

وأوضح النادي، عقب محادثات مع ممثلي اللاعب، أن موسيالا خضع للفحص الطبي للمرة الأولى في 22 أبريل 2025، بعدما ظهرت عليه أعراض تشبه نوبات الغياب، مشيرًا إلى أن الفحص جرى بالتنسيق مع الجهاز الطبي للنادي فور ظهور الأعراض.

وشدد بايرن ميونيخ على أن تجديد عقد اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، تم في 14 فبراير 2025، أي قبل أكثر من شهرين من ظهور الأعراض الصحية، في محاولة لوضع حد للشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية بشأن ارتباط تمديد عقده بحالته الصحية.

وقال النادي في بيانه: «بعد الشائعات الكثيرة التي انتشرت خلال الأيام الماضية، يرغب بايرن ميونيخ والوكالة الممثلة لجمال موسيالا في توضيح أن اللاعب خضع للفحص للمرة الأولى بسبب أعراض تشبه نوبات الغياب في 22 أبريل 2025، بالتنسيق مع النادي وجهازه الطبي، فور ظهور الأعراض العصبية للمرة الأولى».

أزمة جمال موسيالا الصحية تثير الجدل داخل بايرن ميونيخ

وكان موسيالا قد تعرض لواقعتين من الانهيار داخل أرض الملعب خلال مباريات فترة الإعداد للموسم الجاري 2026-2027، قبل أن يكشف لاحقًا عن معاناته من اضطراب عصبي قد يتسبب في نوبات مؤقتة، لكنه قابل للعلاج.

وأثارت تصريحات بعض مسؤولي بايرن ميونيخ بشأن مستقبل اللاعب موجة من الانتقادات، بعدما ألمح عدد منهم إلى إمكانية إعادة النظر في راتبه حال لم يتمكن من استعادة مستواه المعهود بسبب ظروفه الصحية.

وكان كارل هاينز رومينيجه، أحد أبرز الشخصيات المؤثرة داخل النادي الألماني، قد تحدث عن احتمالية عقد اجتماع مع اللاعب وعائلته ووكالة أعماله، إذا لم يتمكن من العودة إلى مستواه السابق، مشيرًا إلى صعوبة تبرير راتبه الحالي في هذه الحالة.

وقال رومينيجه: «إذا لم يعد موسيالا إلى مستواه السابق، فعلينا إجراء محادثة مع عائلته واللاعب، وقبل كل شيء مع وكالته، لأنه بصراحة لن يكون من الممكن تبرير الأرقام المالية الحالية».

فيفبرو تنتقد موقف بايرن من موسيالا

ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند تصريحات مسؤولي النادي، إذ دخلت نقابة اللاعبين الدولية «فيفبرو» على خط الأزمة، ووجهت انتقادات إلى بايرن ميونيخ، متهمة إياه باتباع استراتيجية ضغط منسقة على موسيالا وممثليه قبل الدخول في أي مفاوضات تتعلق بمستقبله المالي.

ويُعد جمال موسيالا أحد أعلى اللاعبين أجرًا داخل صفوف بايرن ميونيخ، حيث تشير تقارير إعلامية ألمانية إلى حصوله على راتب سنوي يقترب من 25 مليون يورو، وهو ما يعادل نحو 27 مليون دولار.